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С начала октября в общественном транспорте Казани выявили более 500 нарушителей масочного режима

16:14, 07.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
С начала октября в общественном транспорте Казани выявили более 500 нарушителей масочного режима
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За первые шесть дней октября в общественном транспорте Казани выявили 551 пассажира — нарушителя масочного режима. 17 из них высадили.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани, лидерами среди нарушителей масочного режима в общественном транспорте стали студенты.

Всего с 1 по 6 октября проверен 1 221 трамвай, троллейбус и автобус. Проверка проходила на 32 остановках Казани.

Усилен контроль за водителями и кондукторами общественного транспорта города.

В сентябре в Казани выявили почти 3 тыс. пассажиров и 158 кондукторов без масок.

Происшествия Татарстан
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