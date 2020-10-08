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В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года

06:18, 08.10.2020
В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года
Фото: из личных архивов группы "У ен"

В Госдуме предложили запретить проводить концерты в ресторанах, кафе и барах из-за пандемии. Запрет может продлиться до конца года.

По мнению автора инициативы депутата Евгения Федорова, в небольших замкнутых помещениях, где люди не носят защитные маски, создаются благоприятные для распространения инфекции условия.

«На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита», — приводит текст обращения RT.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется.

Общество Татарстан
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