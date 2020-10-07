Главное к утру: допвыплаты учителям и медикам, вторая вакцина и прививка от пневмонии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 7 октября:
- Минобразования Татарстана отчиталось о получении учителями допвыплат за классное руководство. На эти цели в 2020 году из федерального бюджета Татарстану выделили 619,4 млн рублей.
- Татарстан дополнительно получит 191,9 млн рублей на выплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусом. Всего правительство РФ выделило из резервных фондов 11,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам.
- В клинике КФУ можно сделать прививку от пневмонии. В медучреждение поступила вакцина «Превинар 13».
- Прокуратура Татарстана сообщила, что казанский лицей №187, открывшийся в сентябре, только вчера получил лицензию на образовательную деятельность: «С 1 сентября лицей действительно осуществлял образовательную деятельность без лицензии».
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса, созданная институтом «Вектор», в скором времени получит лицензию. Он также уверен, что появится и третья вакцина.
- Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса.
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