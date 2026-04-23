Новости общества

20:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев: кредит ЕС Украине на €90 млрд не будет возвращен

20:28, 23.04.2026

По словам Медведева, в Брюсселе считают, что за кредит должна заплатить Россия. Он назвал это «идиотской логикой»

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что кредит Евросоюза Украине на €90 млрд не будет возвращен и фактически представляет собой деньги из карманов европейцев. Об этом он написал в X.

— ЕС наконец дает долгожданный кредит киевскому вору, и эти деньги не нужно будет возвращать, потому что, по идиотской логике Брюсселя, за это должна заплатить Россия. Наслаждайтесь тем, как вас снова разыграли, европейцы, — это €90 млрд из ваших карманов, — написал Медведев.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

