ЕС включил санкции против Белоруссии в 20-й пакет антироссийских рестрикций

Еврокомиссия сообщила, что санкции против Минска расширены на три позиции, охватывая военно-промышленный комплекс и правительство Белоруссии

20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает в себя дополнительные рестрикции в отношении Белоруссии. Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии, пишет ТАСС.

— Санкции против Белоруссии также были ужесточены, — отмечается в документе.

Позднее Еврокомиссия сообщила, что санкции против Минска расширены на три позиции. Они охватывают белорусский военно-промышленный комплекс и правительство.

— Впервые в рамках санкционного режима в отношении Белоруссии под ограничения подпадает китайская государственная компания — из-за ее роли в производстве белорусской военной продукции, — отметили в ЕС, не приведя названий подсанкционных компаний или имен физических лиц, внесенных в черный список.

В документе также говорится, что рестрикции в отношении Белоруссии отражают те, что введены в отношении России, «в частности торговые ограничения, меры правовой защиты, меры в отношении криптовалют, а также ограничения на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туристических услуг».



Ариана Ранцева