Глава РСПП призвал снизить ключевую ставку на 1 п. п. 24 апреля

По мнению Шохина, постепенное снижение, небольшими шагами, не восстановит инвестиционную активность и окажется недостаточным для многих проектов

Фото: Динар Фатыхов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказал мнение, что на заседании Банка России 24 апреля ключевую ставку целесообразно снизить сразу на 1 процентный пункт. При этом регулятору следует действовать более решительно. Такое заявление он сделал на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.

По словам Шохина, постепенное снижение ставки, небольшими шагами, может оказаться недостаточным для оживления инвестиционной активности.

— На наш взгляд, было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками по 0,5 процентного пункта. Такими шажками мы в конце года будем иметь такой уровень ставки, который не восстанавливает инвестиционную активность и не является чувствительным для многих проектов, — сказал Шохин, подчеркнув, что это также ограничивает использование инструментов рынка капитала для инвестиций.

Ариана Ранцева