В Казани снизилось количество краж из автомобилей преступниками-гастролерами

При этом в 2025 году город захлестнула волна подобных преступлений

По данным МВД по РТ, в 2025 году значительно увеличилось количество квалифицированных краж из автомобилей в Казани. Всего в городе было зафиксировано девять подобных случаев, при этом суммы похищенных средств варьируются от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

— Данное преступление относится к категории тяжело раскрываемых, поскольку злоумышленники после совершения преступления несколько раз меняют транспорт, при этом используют и общественный транспорт, меняют одежду, принимают меры к сокрытию денежных средств, работают в масках и в перчатках, чтобы не оставлять следы и возможности для своей идентификации, — заявил замглавы управления уголовного розыска МВД по РТ Марат Матурин на пресс-конференции.

Так, в конце марта 2025 года в Москве был задержан ранее судимый за аналогичные преступления гастролер, житель города Омска. Он признался в совершении хищения денежных средств в Казани 15 января прошлого года.

— Хочу отметить, что после проведенной кропотливой работы по поиску и задержанию злоумышленников кража денежных средств из автомашин в 2026 году на текущий период не фиксируется, — сообщил Матурин.

Наталья Жирнова