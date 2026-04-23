Путин поручил обеспечить доступ к госуслугам при отключении мобильного интернета

Президент предложил по аналогии с экстренными звонками при нулевом балансе обеспечить доступ к платежным системам и записи к врачу в период ограничений

Президент России Владимир Путин поручил подготовить механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов на фоне ограничений мобильного интернета.

— Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений, — заявил Путин.

Ариана Ранцева