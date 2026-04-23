Все новости
Умер ведущий Первого канала Алексей Пиманов в возрасте 64 лет

19:27, 23.04.2026

— Невосполнимая утрата для нашего коллектива, — говорится в сообщении телеканала, который выразил соболезнования родным и близким

Фото: скриншот из видео «Скончался ведущий Первого канала Алексей Пиманов» с канала « Новости Первого канала»

Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил телеканал.

— У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, — говорится в сообщении.

Ариана Ранцева

