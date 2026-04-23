Обеспечение сел скоростным интернетом и LTE планируется до 2030 года

Минцифры также предлагает провести проводной интернет пользователям в приграничных населенных пунктах из-за перебоев с ним

Обеспечение сельских населенных пунктов скоростным интернетом и LTE планируется до 2030 года. Об этом сообщил глава Минцифры Шадаев. Для этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций.

Также Минцифры предлагает в приграничных населенных пунктах провести проводной интернет пользователям из-за перебоев с ним.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил подготовить механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов на фоне ограничений мобильного интернета.

Ариана Ранцева