Обеспечение сел скоростным интернетом и LTE планируется до 2030 года
Минцифры также предлагает провести проводной интернет пользователям в приграничных населенных пунктах из-за перебоев с ним
Обеспечение сельских населенных пунктов скоростным интернетом и LTE планируется до 2030 года. Об этом сообщил глава Минцифры Шадаев. Для этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций.
Также Минцифры предлагает в приграничных населенных пунктах провести проводной интернет пользователям из-за перебоев с ним.
Напомним, что президент России Владимир Путин поручил подготовить механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов на фоне ограничений мобильного интернета.
