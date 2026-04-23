«Дети взрослеют, их нужно обучать, трудоустраивать»: как Казань будет развивать «бесшовную инклюзию»

Казань ставит цель создать целостную и бесшовную инклюзивную среду, говорили сегодня на V Международном форуме «Добрая Казань. Инклюзия как новая социальная норма: вызовы и решения». Дети с ОВЗ не должны выпадать из системы, переходя из детсада в школу, из учебных заведений — во взрослую жизнь. «Если человек, особенно с ментальными проблемами, продержался на рабочем месте более полугода, то он останется там на долгое время», — делится опытом исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец. Подробнее о том, как интегрировать людей с ОВЗ в социальную жизнь и какие вызовы для этого нужно преодолеть, — в материале «Реального времени».

За девять лет Татарстан получил гранты на 1,8 млрд рублей

Сегодня в Казани открыли V Международный форум «Добрая Казань. Инклюзия как новая социальная норма: вызовы и решения». Порядка 300 представителей НКО, власти и бизнеса собрались на площадке КЦ «Московский», чтобы обсудить, какие вызовы стоят сегодня в сфере благотворительности и как их преодолеть. В частности, в город прибыли гости из ОАЭ, Турции, Израиля, Казахстана и Беларуси.

Как говорили представители Казани, одна из главных тем в повестке форума — интеграция людей с ОВЗ в социальную жизнь по мере их взросления.

— Дети взрослеют, и нам важно понимать, как мы будем работать дальше. Их нужно обучать, трудоустраивать, социализировать. На эту тему — как мы будем внедрять детишек, подростков, взрослых с инвалидностью в нашу добрую Казань — [и будет вестись дискуссия], — рассказала руководитель проекта «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

К слову, в этом году организация отмечает юбилей: ей исполняется 10 лет. По словам Татьяны Мерзляковой, «Добрая Казань» наработала большой опыт социализации детей младшего возраста и заходит в программу трудоустройства. Первыми откликаются на запросы общества некоммерческие организации (НКО). «Добрая Казань» сегодня объединяет 134 таких сообщества.

— Они более мобильны. Пока государство примет закон, мы успеем попробовать ошибиться, еще раз ошибиться, исправиться и выдать то, что действительно нужно нашей целевой аудитории, — подчеркнула глава «Доброй Казани».

Аналогичную точку зрения высказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин:

— НКО первыми приходят, первыми чувствуют запросы людей. В этом плане очень важно, что президент создал такой механизм, при котором любой инициативный, неравнодушный человек может получить поддержку. Большинство проблем у нас сейчас лежат в сфере социальной поддержки, потому что общество стало относиться все более трепетно к людям, у которых в силу разных причин ограниченные возможности. Таких проектов у нас больше всего. Наверное, четверть всех поддержанных — это те, что связаны с инклюзией.

У Татарстана процент победивших проектов стабильно высокий, указал Чукалин. За девять лет работы фонд направил республике 1,8 млрд рублей. Большую часть суммы — 1,4 млрд — получили казанские проекты.



«Мы осознали, что мама ребенка с ДЦП не имеет ни минуты свободного времени на себя»

Сегодня в учреждениях Казани обучаются 1,2 тыс. детей с инвалидностью, сообщил Ильсур Метшин. Специальные условия созданы в 54 школах и 68 детсадах. На базе комплекса мечети «Ярдэм» продолжается строительство реабилитационного центра, в котором будет первый в России бассейн, полностью адаптированный для слепых и слабовидящих. У многих из них ни разу в жизни не было возможности поплавать, говорит мэр. Работы ведутся на средства благотворителей.

— Рядом построим первый в нашей стране парк, который полностью адаптирован для слепых, слабовидящих и людей с ОВЗ, — поделился Метшин.

Но инклюзия — это не только создание инфраструктуры для людей с ОВЗ, подчеркнул он:

— Настоящая архитектура инклюзивной среды гораздо шире. Это система, которая включает в себя физическую, социальную, образовательную и трудовую доступность. А главное, она должна быть целостной и бесшовной. Ребенок с особенностями не должен выпадать из системы, когда переходит из детского сада в школу, из школы — во взрослую жизнь. Именно такую бесшовную систему мы стараемся создать в Казани.

Глубже погружаться в проблемы, с которыми сталкиваются люди с ОВЗ, помогают личные встречи с ними и их семьями.

— На одной из таких встреч в 2021 году родители рассказали о недоступности многих объектов, нехватке досуговых мест для детей с ОВЗ, отсутствии специализированных мест для семейного отдыха. Мы осознали, что мама ребенка с ДЦП, воспитывающая его, как правило, в одиночку, не имеет ни минуты свободного времени на себя. <...> Эта встреча была для меня очень тяжелой. Не буду далеко ходить. Говорю: «У нас есть спортзалы, они доступны [для детей с ОВЗ]». Одна мама отвечает: «Моему ребенку 15 лет. Он сам переодеться не может. Я не могу зайти с ним в мужскую раздевалку и не могу взять его в женскую». Мы сделали аудит 700 объектов культуры и спорта после этого, — рассказал мэр Казани.



«Если человек, особенно с ментальными проблемами, продержался на рабочем месте более полугода, то он останется там на долгое время»

Как показывает практика, если человек с ОВЗ проработал на одном месте более полугода — он останется там надолго, констатировал исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец. Он рассказал об опыте проекта «Все получится!», который помогает молодым людям из уязвимых групп, в том числе с инвалидностью, найти работу на рынке труда и сохранить ее.

— Это не просто нахождение работы. Это сопровождаемое трудоустройство, помощь 24/7. Когда мы нашли место, подготовили работодателя, чтобы тот через месяц не уволил его, а такая практика существует. Но есть и другие, хорошие показатели. Если человек, особенно с ментальными проблемами, продержался на рабочем месте более полугода, то он останется там на долгое время, — поделился он.

На сегодня прошли программу и успешно трудятся около 2 тыс. ребят. «Это обеспечение их будущего», — подчеркнул спикер. В 2025 году методика работала в 16 регионах благодаря партнерским НКО.

Казань предложила добавить маршрутизатор для людей с ОВЗ в «Госуслуги»

Для мам детей с ОВЗ в Татарстане действует клуб «Я есть счастье» — сейчас в числе подопечных 780 человек, рассказала «Реальному времени» учредитель организации гармоничного развития детей и подростков с ОВЗ «Все для детей», основатель бренда адаптивной одежды GT Dress Далия Гайнанова. Сама она мама двух детей, у одного из которых тяжелая форма ДЦП.

Участницы клуба проходят годовую программу — в нее входят занятия с психологом, школа этикета, уроки английского, чтение специальной литературы и т. д. С детьми тем временем занимаются волонтеры.

— Для нас важно, чтобы участницы вспомнили, что в первую очередь они женщины, а потом мамы, жены, дочери. Чтобы не выдохлись, были в ресурсе, — подчеркнула Далия Гайнанова.

Какие проблемы сейчас актуальны для мам детей с ОВЗ? Информационный вакуум, говорит собеседница «Реального времени»:

— Мы все локально что-то создаем, но в соседнем доме может жить мама и даже не знать, что мы существуем и можем ее поддержать. «Добрая Казань» — это классная площадка, где есть такая информация.

Казань выступала с инициативой включить в «Госуслуги» маршрутизатор, который подсказал бы, какие возможности доступны для граждан с ОВЗ, поделилась Далия Гайнанова. Проект разрабатывали с республиканским Минтруда.

— Но это долгий процесс. Мы ездили и в Минтруд России, и в Минцифры, но пока ответа не получили, — говорит она.

