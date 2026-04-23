Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив

По словам Трампа, пролив останется запечатанным до тех пор, пока Иран не окажется в состоянии заключить сделку с Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив «плотно запечатан» Соединенными Штатами. Такое положение будет сохраняться, пока Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом он написал в Truth Social.

— У нас полный контроль над Ормузским проливом. Никакое судно не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он плотно запечатан до тех пор, пока Иран не окажется в состоянии заключить сделку, — заявил американский лидер, имея в виду блокаду иранских морских портов, объявленную США.

Трамп также прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Иране: «Иран со скрипом решает вопрос о том, кто является его лидером. Они просто этого не знают. Борьба идет между «сторонниками жесткой линии», которые сильно проигрывают на поле боя, и «умеренными», которые вовсе не такие уж умеренные, но завоевывают уважение. Это просто безумие».

Ариана Ранцева