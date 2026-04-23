ЕС ввел санкции против рэпера Тимати и директора Эрмитажа
Под санкции также попали нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть», а также Московский физико-технический институт
Европейский союз включил в санкционный список рэпера Тимати. Об этом свидетельствует документ.
В санкционный список также попали: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев, боксер Федор Чудинов.
Кроме того, санкции введены в отношении нефтяных компаний «Башнефть» и «Славнефть», а также Московского физико-технического института (МФТИ).
