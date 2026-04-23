Новости общества

20:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЕС ввел санкции против рэпера Тимати и директора Эрмитажа

18:35, 23.04.2026

Под санкции также попали нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть», а также Московский физико-технический институт

Фото: скриншот из видео «Тимати feat. Егор Крид - Где ты, где я» с канала « Тимати»

Европейский союз включил в санкционный список рэпера Тимати. Об этом свидетельствует документ.

В санкционный список также попали: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев, боксер Федор Чудинов.

Кроме того, санкции введены в отношении нефтяных компаний «Башнефть» и «Славнефть», а также Московского физико-технического института (МФТИ).

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

