Иран потребовал от США компенсации ущерба и гарантий неповторения агрессии

Переговоры должны быть справедливыми и направленными на установление прочного мира, при соблюдении этих условий Иран готов к переговорам

Фото: Мария Зверева

Иран требует от США прочного мира, признания законных прав Тегерана, компенсации ущерба и гарантий неповторения агрессии. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали на полях торжественного приема по случаю Дня армии Ирана, пишет ТАСС.

— Если они хотят воевать, мы готовы к войне. Если будет условлено о проведении переговоров, то переговоры должны быть справедливыми, направленными на установление прочного мира, признание законных прав Ирана, компенсацию ущерба, гарантии неповторения агрессии. [В таком случае] мы готовы к переговорам, — сказал Джалали журналистам.

Ариана Ранцева