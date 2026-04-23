Орешкин: ИИ сможет принимать устные экзамены у школьников и студентов

Новая система призвана исключить желание экзаменаторов как-то повлиять на результат, отметил представитель власти

Искусственный интеллект в будущем сможет принимать устные экзамены у школьников и студентов. Такое заявление сделал Максим Орешкин.

По его словам, это позволит оценивать знания объективно и сможет заменить экзаменаторов «с субъективизмом и желанием как-то повлиять на результат».

— Искусственный интеллект, который будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации, он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее, — отметил Орешкин.

Ранее каждый десятый татарстанец отметил рост конкурентоспособности компании после внедрения ИИ.

