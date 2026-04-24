Газовые обязательства по новым правилам: плюсы и минусы для участников рынка

Интервью с начальником отдела реализации тепловой энергии и топливообеспечения «ТГК-16» Станиславом Семеновым

В Правилах поставки газа в РФ закреплен обновленный подход к обязательствам участников рынка, предусматривающий возможность коммерческой балансировки газа по долгосрочным договорам на условиях «бери и плати» в отношении промышленных потребителей, совокупный годовой объем поставки газа по которым составляет 10 млн куб. метров и более. Изменения вступили в силу с 1 марта 2026 года. О том, что поменялось в отрасли, «Реальное время» обсудило с начальником отдела реализации тепловой энергии и топливообеспечения АО «ТГК-16» Станиславом Семеновым.

Как новые правила поставки газа изменят рынок

— Станислав Александрович, какие изменения привносят новые правила поставки газа?

— В изменениях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 29.11.2025 №1962, касающихся постановления Правительства РФ от 01.11.2021 №1901 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», вводится обновленный подход к обязательствам участников рынка газа — модель «бери и плати» (take or pay), предусматривающая возможность коммерческой балансировки газа. Модель предполагает, что потребитель обязан оплатить поставщику газа 100% от стоимости договорного месячного объема газа, а невыбранный за месяц поставки объем газа потребитель может продать на организованных торгах (бирже).

— Что такое механизм коммерческой балансировки и как он работает?

— Механизм коммерческой балансировки — это установленный порядок определения и урегулирования небалансов газа, то есть разницы между подтвержденными объемами подачи и отбора газа и их фактическими значениями. Ключевая особенность формулировки в постановлении в том, что речь идет именно о коммерческом балансировании, то есть о финансовых расчетах между участниками. Таким образом, система стимулирует участников точно прогнозировать свои объемы газа.

Как уже говорилось ранее, невыбранный объем можно реализовать на организованных торгах, что позволит потребителю компенсировать часть расходов за газ от поставщика. Если на бирже продать не удалось, то такой объем купит «Газпром», но всего за 90% от стоимости невыбранного объема.

Плюсы и минусы нововведений

— Какие плюсы и минусы есть от этих нововведений?

— Плюсы от данных нововведений я вижу скорее для поставщиков газа, так как введение «бери и плати» закрепляет обязательные объемы отбора и оплаты, также снижается риск недозагрузки газовой системы. Минусом данного нововведения является возникновение дополнительных финансовых обязательств и рисков для потребителей газа, связанных с необходимостью оплаты невыбранных объемов газа, так как в случае невыборки объема покупатель обязан либо выкупить недостающий объем, либо получает компенсацию за недобор по цене 90 процентов цены невыбранного газа.

Данное нововведение особенно чувствительно для потребителей газа, у которых доля выборки месячного объема зависит от спроса его потребителей, колебаний температуры наружного воздуха и иных факторов, следовательно, потребители не имеют возможности точно спрогнозировать потребление газа.

— Как это отражается на ТГК-16?

— В связи с тем, что данные изменения не распространяются на организации, приобретающие газ для его использования в целях выработки тепловой и (или) электрической энергии, включая генерирующие объекты, осуществляющие деятельность в рамках функционирования Единой энергетической системы России, изменения не касаются АО «ТГК-16».