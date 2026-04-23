Обновленный ЦУМ в Казани откроется 29 апреля
Открытие перенесено с 26 апреля (день рождения Габдуллы Тукая) на 29 апреля
Обновленный казанский Центр уникального мастерства (ЦУМ) откроется 29 апреля. Об этом на заседании совета по культуре и искусству сообщила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.
Первоначально открытие ЦУМа планировалось на 26 апреля — в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Аюпова добавила, что на базе ЦУМа для школьников появится учебная площадка в сфере народных художественных промыслов.
Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что ЦУМ рассматривается как инструмент поддержки мастеров и сохранения культурного наследия.
— Посмотрите, какое национальное место делаем — такого в России нет! Мы делаем его, чтобы сохранить ремесла, — сказал он.
