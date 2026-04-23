Авиакомпания из Татарстана запустит рейсы Казань — Ярославль с 2 мая
Время в пути из Казани в Ярославль составляет чуть более часа, пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200
Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 2 мая возобновит полеты по маршруту Казань — Ярославль. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и субботам, сообщает пресс-служба перевозчика.
— Полет из Казани в Ярославль длится чуть более часа, что позволяет быстро и удобно добираться между двумя городами, — говорится в сообщении.
Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 человек.
