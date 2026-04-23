Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы открыли для полетов
Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы открыли для полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Напомним, аэропорт Бугульмы не принимал и не отправлял рейсы с 05:05 мск, воздушная гавань Нижнекамска — с 05:18 мск. Пассажиры не могли вылететь более семи часов.
В республике продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».
