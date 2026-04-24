Что читать: любовь на фоне катастрофы, белорусская хроника и французский детектив о Чернобыле

«Реальное время» собрало семь книг о Чернобыле

26 апреля 1986 года в 01:23 ночи на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который сначала приняли за локальный пожар. Несколько часов никто до конца не понимал масштаба случившегося. Через сутки в воздухе Европы уже фиксировали радиацию, но официальная информация появлялась с задержкой и дозированно. Город Припять продолжал жить обычной жизнью: работали школы, шли занятия, люди выходили на демонстрации. Эвакуацию начали только спустя более чем 30 часов. С тех пор Чернобыль стал не только крупнейшей техногенной катастрофой XX века, но и сложной темой для осмысления. К сорокалетию аварии литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова собрала семь книг о Чернобыле: от документальной реконструкции до романов, в которых действие разворачивается на фоне катастрофы.

Франк Тилье. «Атомка», «Азбука» (16+)

«Атомка» — это детектив с несколькими параллельными линиями, которые постепенно сходятся в одной точке. Тело журналиста находят в морозильнике его квартиры. Убитый работал над серией старых дел, которые раньше не связывали между собой. Почти одновременно исчезает его коллега, а полиция находит истощенного подростка с татуировкой и запиской от пропавшей. Расследование ведут комиссар Шарко и Люси Эннебель. Они двигаются по цепочке улик: от Парижа к Греноблю, от психиатрической клиники к монастырю, затем к военным и научным объектам, включая лаборатории в США. На каждом этапе всплывают новые детали: серия похищений женщин, случаи, когда жертв бросали в ледяную воду, эксперименты с гипотермией. Параллельно развивается линия с серийным убийцей, который психологически давит на Шарко, копируя преступления из его прошлого. Расследование становится продолжением старого конфликта.

Ключевой поворот романа — выход на Чернобыльскую зону. Именно туда ведут нити исследований: к людям, подвергшимся воздействию радиации, и к экспериментам над организмом в условиях экстремального воздействия. Чернобыль здесь — источник данных и место, где последствия радиации превращаются в материал для новых, уже сознательных, экспериментов. «Атомка» — одиннадцатый роман Тилье и часть цикла о Шарко и Люси, но его можно читать отдельно. Сам Тилье известен тем, что строит триллеры на научной базе: от нейробиологии до физики. В этом случае использует тему радиации и криобиологии как основу сюжета.

Алесь Адамович. «…Имя сей звезде Чернобыль», ОГИЗ (12+)

Книга белорусского писателя Алеся Адамовича — это сборник текстов, написанных в разные годы после аварии: письма, статьи, выступления, интервью, а также художественные фрагменты и сценарий. Автор собирает картину длительного процесса, который затронул Беларусь. В книге много эпизодов, связанных с первыми реакциями на аварию. Информация поступала фрагментами и с запозданием, в официальной риторике звучали формулы вроде «ветер, к счастью, дул не на Киев», и как это контрастировало с реальным масштабом заражения. Адамович описывает встречи с учеными и чиновниками, попытки добиться признания угрозы, в том числе письма в адрес Михаила Горбачева. Кроме этого, здесь отражены последствия для людей и территории. Публицист пишет о зараженных землях, на которых продолжают жить и работать, о продуктах, ставших опасными, о масштабах радиации, которые он сравнивает с сотнями «хиросимских бомб», пришедшихся на Беларусь. В текстах постоянно возвращается тема непонимания и замалчивания: население не получает объяснений, специалисты не могут донести данные, решения откладываются.

Алесь Адамович сопоставляет Чернобыль с войной. Эвакуация, потеря дома, долгосрочные последствия для здоровья. При этом автор почти не фокусирует технические детали аварии, а разбирает социальную и политическую сторону. Значительная часть текстов была написана в последние годы жизни Адамовича, когда он фактически отложил художественную прозу и сосредоточился на публицистике и общественной деятельности. Его вовлеченность была личной: в момент аварии писатель находился вне Беларуси, но сразу после возвращения начал собирать информацию и стал одним из первых, кто публично говорил о реальных масштабах последствий.

Алина Бронски. «Последняя любовь бабы Дуни», «Дом историй» (16+)

Героиня романа «Последняя любовь бабы Дуни» сознательно возвращается в зону отчуждения после аварии. Баба Дуня — бывшая медсестра, ей за восемьдесят, и она выбирает не эвакуацию и безопасность, а жизнь в опустевшем селе Черново. Вместе с несколькими такими же «возвращенцами» она выращивает овощи, варит суп, пишет письма дочери в Германию, следит за соседями. В деревне остаются считанные жители: смертельно больной Петров, который читает стихи и ждет конца; Марья, у которой странные отношения с соседом Сидоровым; Леночка, бесконечно вяжущая шарф. У каждого есть причина вернуться: страх чужого мира, желание умереть дома, усталость от переселения. Параллельно в тексте мелькают детали посткатастрофической реальности: пустые дома, кладбище, разговоры о свинцовых гробах, ученые в защитных костюмах, которые приезжают измерять радиацию, но отказываются пить местный березовый сок.

Катастрофа уже произошла, но герои живут так, будто ее можно вписать в обычный распорядок. При этом автор не убирает фактуру радиационных последствий: болезни, уродства животных, страх перед рождением детей. Все это присутствует, но не становится центром повествования. Важнее поведение людей в этих условиях. Кроме того, Чернобыль здесь не только историческая катастрофа, но и пространство для разговора о старении, изоляции и праве человека выбирать условия собственной жизни, даже если этот выбор связан с риском.

Эндрю Ливербарроу. «Чернобыль 01:23:40», АСТ (16+)

«Чернобыль 01:23:40» — это разбор аварии на АЭС и личный маршрут автора к месту катастрофы. Эндрю Ливербарроу пытается объяснить, что произошло в ночь на 26 апреля 1986 года, без перегрузки специализированной терминологией, но с достаточной детализацией. Он начинает с базового объяснения: как устроен реактор РБМК, какие у него ключевые элементы и почему его конструкция изначально содержала риски. Отдельно разбираются решения, принятые при проектировании: удешевление материалов, отказ от части защитных систем, игнорирование предыдущих инцидентов на аналогичных реакторах. Это подводит к самой аварии — эксперименту на четвертом энергоблоке, где ошибки персонала и конструктивные дефекты привели к взрыву. Ливербарроу описывает действия участников: операторов, инженеров, руководителей смены. Он отмечает, как долго сохранялось неверное представление о происходящем, даже после разрушения реактора часть персонала считала, что речь идет о локальном пожаре. Дальше книга переходит к последствиям: первые жертвы среди пожарных и работников станции, эвакуация Припяти, попытки ликвидации, в том числе эпизоды с водолазами, которые спускались под реактор для предотвращения нового взрыва.

Параллельно автор расширяет контекст: объясняет, как развивалась атомная энергетика, какие еще аварии происходили и как власти разных стран реагировали на риски. Ливербарроу акцентирует внимание на управленческих решениях: сокрытие информации, запоздалое признание масштабов, недооценка угрозы для населения. Автор сам отправился в зону отчуждения. Он описывает логистику поездки, доступ к объектам, состояние Припяти и станции. Так автор проверяет собранные данные и соотносит архивную картину с текущим состоянием места. Изначально Эндрю Ливербарроу публиковал результаты своего исследования в открытом доступе в интернете и дорабатывал текст по отзывам читателей, а уже затем оформил его в книгу. Позже собранные им материалы были использованы при создании сериала HBO «Чернобыль».

Надежда Петренко. «Чернобыль, любовь моя», «Иностранка» (18+)

Главная героиня автобиографического романа Надежды Петренко «Чернобыль, любовь моя» — молодая московская журналистка. В 1987 году она уезжает в Чернобыль вслед за мужчиной. Он инженер-физик, который участвует в ликвидации последствий аварии. Автор описывает условия работы и проживания: общежития, перебои со снабжением, система выплат, дисциплина на объектах, неформальные практики вроде обмена дефицитными товарами и мародерства. Через эти сцены показано, как устроена жизнь ликвидаторов и сотрудников. Радио, где работает героиня, — один из центров коммуникации: через него проходят официальные сообщения и повседневные разговоры. Параллельно развивается линия отношений героини и ее мужчины: совместные поездки, застолья, конфликты, попытки удержать связь в условиях нестабильности. Личная история не вытесняет контекст катастрофы, а вписана в него: герои обсуждают радиацию, но продолжают жить обычной жизнью, часто не до конца понимая риски.

В книге зафиксирован разрыв между масштабом аварии и повседневной жизнью людей: загрязненная территория воспринимается как рабочее пространство, опасность — как фон. Это проявляется в деталях: от отношения к продуктам и воде до обсуждений слухов и официальной информации. Этот текст вырос из дневников и журналистских заметок автора, сделанных в Чернобыле. После окончания факультета журналистики МГУ Петренко действительно работала на радио зоны отчуждения, что объясняет документальную точность бытовых сцен. Позже она уехала во Францию и занялась кино.

Адам Хиггинботам. «Чернобыль. История катастрофы», «Альпина нон-фикшн» (18+)

Это подробная реконструкция аварии 26 апреля 1986 года. Автор опирается на интервью с очевидцами, личные письма, мемуары и рассекреченные документы. Из них он собирает почти покадровую хронику. В первой части книги описано создание Чернобыльской станции и города Припяти. Это «витрина» советской атомной программы: быстрый карьерный рост инженеров, дефицит кадров, решения, продиктованные сроками и экономией. В тексте подробно разобраны конструктивные особенности реактора РБМК, включая критическую деталь — графитовые наконечники стержней управления, которые при аварийной остановке усиливали реакцию. Ночь аварии показана по минутам. Испытание системы безопасности выходит из-под контроля, попытка заглушить реактор приводит к резкому росту мощности, после чего следует взрыв. Хиггинботам последовательно вводит участников событий — операторов, инженеров, руководителей смены. За этим следует реакция системы: запоздалое признание аварии, попытки скрыть масштаб, отсутствие точных данных даже у тех, кто принимает решения.

Дальше начинается ликвидация. Военные и резервисты направлены на расчистку территории, часто без адекватной защиты. Роботы выходят из строя из-за радиации, и люди заменяют их вручную. Пилоты совершают сотни вылетов над реактором, сбрасывая песок и бор. В книге есть конкретные детали: пожелтевшая трава под вертолетами, рабочие, которые убирают графит с крыши голыми руками, жители Припяти, которых эвакуируют как будто «на три дня». Затем радиоактивное облако распространяется по СССР и Европе, но точные масштабы остаются неизвестными из-за закрытости данных. Официальные цифры занижены, многие случаи заболеваний не фиксируются. Хиггинботам показывает, как авария стала не только техногенной, но и управленческой катастрофой. Сам автор называет книгу попыткой приблизиться к «реальной» версии событий. Это одна из первых англоязычных работ, которая опирается на широкий массив рассекреченных материалов. Книга получила премию Andrew Carnegie Medal и вошла в список лучшего нон-фикшн произведений года по версии The New York Times.

Светлана Алексиевич. «Чернобыльская молитва», «Время» (18+)

«Чернобыльская молитва» — это собранная из сотен голосов хроника катастрофы и ее последствий на основе интервью более чем с пятьюстами свидетелями: пожарными, ликвидаторами, врачами, военными, учителями, жителями зараженных территорий. Книга начинается рассказом жены пожарного Людмилы Игнатенко. Ее муж уходит тушить «обычный пожар» без защитной экипировки и вскоре оказывается в московской больнице с острой лучевой болезнью. Его тело разрушается буквально на глазах, а сам он воспринимается врачами как источник радиации. После смерти его хоронят в цинковом гробу под слоем бетона. Их ребенок умирает при рождении. Эта история — одна из самых конкретных и физически ощутимых в книге. Кроме этого, Алексиевич описывает эвакуацию: колонны техники, вертолеты, ощущение начавшейся войны. Солдатам выдают марлевые повязки, приказывают счищать зараженную землю, убивать домашних животных. На домах появляются таблички с уровнями радиации: «60 кюри», «70 кюри». Но большинство не понимает, что это значит. Люди продолжают есть овощи с огородов, потому что «ничего не светится» и «на вкус нормально».

Люди растеряны перед невидимой угрозой. Учителя не могут объяснить разницу между беккерелями и рентгенами. Жители впервые слышат слово «радиация» и пытаются представить ее как цвет или вещество. В книге постоянно повторяется мотив непонимания: катастрофа происходит, но язык для ее описания отсутствует. Алексиевич почти не вмешивается в текст: ее вопросы и комментарии убраны, остается только речь героев. Важно, что многие монологи записаны спустя десять лет после аварии. Это уже не только воспоминания о событиях, но и попытка осмыслить жизнь после них: болезни, переселение, возвращение в «зону», утрата доверия к государству. Метод «романа голосов» стал ключевым для всей работы Алексиевич и во многом определил присуждение ей Нобелевской премии по литературе. «Чернобыльская молитва» впервые вышла в 1997 году, а ее английский перевод получил премию Национального круга книжных критиков США.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».