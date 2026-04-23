Гатиятулин готовит Разину прагматичный хоккей: «Ак Барс» провел тренировку перед полуфиналом

Серия с «Металлургом» начнется уже в ближайшую субботу

«Ак Барс» организовал открытую тренировку для журналистов в преддверии старта полуфинальной серии с «Металлургом» в Кубке Гагарина. Из-за быстрой победы во втором раунде над минским «Динамо» у казанской команды выдался недельный перерыв без игровой практики. Как Анвар Гатиятулин готовит «барсов» к полуфиналу плей-офф — читайте в материале «Реального времени».

Не виделись неделю

С последней игры «Ак Барса» прошла ровно неделя. В четвертьфинале казанцы слишком быстро разобрались с минским «Динамо», победив в серии за четыре матча. Впрочем, предстоящий соперник «барсов» магнитогорский «Металлург» тоже не затянул с выходом в следующий раунд. Уральцы победили нижегородское «Торпедо» в пяти поединках — 4:1. Так что времени на подготовку у обеих команд было предостаточно.

Хотя такие долгие перерывы в игровой практике могут повлиять отрицательно на команду. Продолжительные паузы выбивают игроков из ритма, тем более в плей-офф, где концентрация должна быть максимальной.

Однако главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин не видит в этом серьезных проблем. Во-первых, команда уже привыкла к паузам во время регулярного чемпионата. Во-вторых, все равно невозможно поменять регламент, поэтому остается только привыкнуть к таким условиям.

— Есть регламент, согласно ему и готовимся. У нас и в сезоне был опыт выхода из длительных пауз, и в плей-офф. Поэтому используем все возможности. Мы все знаем, какие основные факторы игры в плей-офф — характер, самоотдача, самоотверженность. Любой фактор может быть решающим. Ребята не жалеют себя и сражаются, — приводит слова Гатиятулина корреспондент «Реального времени».

Билялетдинов присматривал с трибун

Открытая тренировка длилась больше часа. Впервые за очень долгое время на площадке занималась вся команда — все здоровы, все в строю. Настроение на льду было предельно рабочим, хоккеисты редко отвлекались на какие-то неигровые моменты, лишь изредка перебрасываясь шуточками и подсказками. Выглядел напряженным и Гатиятулин, который несколько раз громко делал наставления игрокам перед началом игровых упражнений.

С трибун с самого начала занятия наблюдали экс-тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов и генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Они частенько обменивались мнениями, но все же концентрировались больше на просмотре тренировки. И если функционер команды ушел через 45 минут, то Билялетдинов остался, спустившись к концу тренировочного процесса к бортам «Татнефть Арены».

Восемь лет назад «Ак Барс» под его руководством выиграл Кубок Гагарина. Тогда же в последний раз «барсы» играли в плей-офф с «Металлургом». В четвертьфинале того кубкового похода казанцы обыграли соперника в пяти матчах. Билялетдинов считает, что с теми временами сравнивать не стоит, но настрой нынешнего «Ак Барса» ему нравится.

— Я бы не стал их сравнивать. Это было другое время, другие игроки. Но настрой, который я сейчас вижу, во многом похожий. Ребята нацелены на результат, делают все возможное, чтобы решать поставленные задачи. Есть ребята, голодные до побед, а это очень важно, — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Что интересно, Билялетдинов и многие хоккеисты «Ак Барса» говорили о готовности бороться за Кубок Гагарина. Цель у команды одна — трофей, остальное будто бы даже не считается за достижение. А ведь Гатиятулин перекрыл свой прошлогодний результат с «барсами» и дошел до полуфинала плей-офф. Но довольствоваться этим никто не намерен.

«Будем отталкиваться от своей игры»

Местами тренировка «Ак Барса» напоминала открытые занятия «Рубина» времен Рашида Рахимова. Осенью у футболистов была проблема с забитыми мячами в официальных матчах. Но не забивали игроки и на тренировках, когда двусторонки заканчивались со счетом 0:0 или минимальной победой одной из команд. Сегодня «Ак Барс» около 15—20 минут тренировал реализацию большинства. И было заброшено всего две шайбы: одну разыграли до «пустых» ворот, а другую со средней дистанции «вонзил» Митчелл Миллер.

Гатиятулин на «допросе» у журналистов держался, как обычно, молодцом. Тренер отвечал максимально корректно и расплывчато. Поэтому относительно большинства и других игровых компонентов он уточнять не стал, назвав их «одним из основных факторов». Главный посыл Гатиятулина читался так: будут отталкиваться от своей игры, а там посмотрят по ситуации.

— Игра состоит из отрезков, когда мы владеем шайбой, когда соперник владеет. Здесь нужно правильно играть и выжимать максимум из своих активных отрезков. И так же правильно, рационально, прагматично относиться к отрезкам, когда шайбой владеет соперник. По «Металлургу» я ничего сказать не могу, все, что увидели, мы передали ребятам. Акцент делаем на своей игре — и без шайбы, и с шайбой, — сказал Гатиятулин журналистам.

А еще тренер очень любопытно отреагировал на вопрос про экспертов. Гатиятулин ответил, что не читает прессу, но немного запнулся, и ответ получился достаточно неуверенным: «Задача эксперта в том, чтобы его мнение обсуждалось, а мы разбираем хоккей».

Стиль команд

Между тем эти самые эксперты фаворитом противостояния все чаще называют «Ак Барс». Казанцы в этом плей-офф уверенно разобрались с крепкими «Трактором» (4:1) и минским «Динамо» (4:0). «Металлург» же немного «задрожал» с менее статусными «Сибирью» (4:1) и «Торпедо» (4:1).

Основное отличие — в игровых стилях команд. «Ак Барс» делает упор на силовой хоккей, где многое решает активность игроков и дисциплина. Для «Металлурга» важна скорость и техника. При этом магнитогорцы наименее габаритная команда среди полуфиналистов. Считается, что «Ак Барс» просто задавит невысоких лидеров «Металлурга». Однако у этого есть и обратная сторона. Менее габаритные игроки бегают быстрее.

Так что в предстоящей серии важнейшим станет первый матч. Об этом же говорили и тренер Гатиятулин, и капитан Алексей Марченко, и лидер атак Александр Барабанов. Кто сумеет выключить плюсы соперника, тот и станет финалистом. С одной стороны, прагматичный и рациональный хоккей Гатиятулина, с другой — романтичная и техничная игра уральцев от Андрея Разина.

Серия между «Ак Барсом» и «Металлургом» стартует двумя матчами в Магнитогорске — 25 апреля в 14:00 мск и 27 апреля в 17:00 мск. Затем команды переедут в Казань, где проведут еще две встречи — 29 апреля в 19:30 мск и 1 мая в 15:00 мск.