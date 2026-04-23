Объем бесплатной юрпомощи в РФ вырос на 77% за 6 лет

Государственные юридические бюро созданы в 78 регионах РФ, за 2025 год их число увеличилось в полтора раза по поручению президента от 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Объем бесплатной юридической помощи в России за последние 6 лет вырос на 77%. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

— За 6 лет объем бесплатной юридической помощи вырос на 77 процентов, и на сегодняшний день по итогам 2025 года он составляет 650 тысяч случаев. Рост значительный, но тем не менее, исходя из того, что у нас право на бесплатную юридическую помощь имеют более 33 миллионов человек, конечно, на этих цифрах нельзя останавливаться, — сказал Чуйченко.

По его словам, Минюст расширяет как случаи оказания бесплатной юридической помощи, так и категорию получателей путем внесения изменений в законодательство.

— Мы исходим из того, что бесплатная юридическая помощь должна носить универсальный характер. То есть человек, который имеет право на бесплатную юридическую помощь, должен получать эту самую бесплатную юридическую помощь по любому вопросу, а не только указанному в законе, — отметил министр.

Чуйченко напомнил, что президент России в 2024 году дал поручение регионам о создании государственных юридических бюро. За 2025 год их стало в полтора раза больше.

— Сейчас государственные юридические бюро созданы в 78 регионах. Надо сказать, что создание Госюрбюро не отменяет возможность оказания бесплатной юридической помощи адвокатами. Многие регионы используют так называемую смешанную систему, и это достаточно эффективно происходит, — добавил он.

Ариана Ранцева