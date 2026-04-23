Депутаты предложили студентам скидку 50% на билеты на поезд

В 2024 году около четверти мест в поездах оставались пустыми — студенты могли бы их занять со скидкой

Депутаты фракции «Новые люди» предложили главе РЖД дать студентам очной формы обучения скидку 50% на билеты на поезда дальнего следования за 2 часа до отправления. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас у студентов есть скидка 15% по «Студенческой карте», но она действует не на все поезда. По данным РЖД за 2024 год, около четверти мест в поездах оставались пустыми. Депутаты считают, что скидка позволит студентам ездить дешевле, а перевозчику — заработать на нераспроданных билетах.

Ариана Ранцева