Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России
Совет Европейского союза утвердил 20-й пакет санкций против России.
С 2027 года вводится запрет на предоставление российским компаниям услуг СПГ-терминалов. Также ЕС запретил предоставление России услуг в области кибербезопасности.
Еврокомиссия запретила европейским компаниям продавать России танкеры. Ужесточены требования к отслеживаемости алмазов для подтверждения того, что они не были добыты, обработаны или произведены в РФ.
Введен запрет на операции с двумя российскими портами в Мурманске и Туапсе, а также с нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии.
Кроме того, в санкционный список внесена организация из Киргизии, управляющая биржей, на которой торгуются значительные объемы стейблкоина A7A5.
