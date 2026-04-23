Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России

17:58, 23.04.2026

Совет Европейского союза утвердил 20-й пакет санкций против России.

С 2027 года вводится запрет на предоставление российским компаниям услуг СПГ-терминалов. Также ЕС запретил предоставление России услуг в области кибербезопасности.

Еврокомиссия запретила европейским компаниям продавать России танкеры. Ужесточены требования к отслеживаемости алмазов для подтверждения того, что они не были добыты, обработаны или произведены в РФ.

Введен запрет на операции с двумя российскими портами в Мурманске и Туапсе, а также с нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии.

Кроме того, в санкционный список внесена организация из Киргизии, управляющая биржей, на которой торгуются значительные объемы стейблкоина A7A5.

Ариана Ранцева

