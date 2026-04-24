Рустам Минниханов: «Родители не ходят в музеи, поэтому надо их через детей вовлекать»

На заседании Совета по культуре и искусству разбирали опыт Китая и хвалили Арский район

На заседании Совета по культуре и искусству, прошедшем в преддверии Дня родного языка, одновременно показывали Китай как пример в патриотическом образовании и уверенного конкурента в обувном производстве. А раис Татарстана настоятельно рекомендовал обратить внимание вместо Турции, Эмиратов и Таиланда на Свияжск, Елабугу и Чистополь.

На учебу? В ЦУМ!

Центр уникального мастерства откроется 29 апреля, сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, отметив, что ранее раис Татарстана говорил о необходимости возрождения учебно-производственных комбинатах. Один из таких УПК, в части народных художественных промыслов, появится в ЦУМе.

Кроме того, министр культуры РТ рассказала об инициативе перепрошить программу «Земский работник культуры» — чтобы адаптировать ее к современным условиям работы в домах культуры и сельских клубах, уйти от событийной повестки:

— Сегодня заведующий клубом — это не человек, который проводит мероприятия, это человек, который переосмысливает пространства. Он должен владеть множеством компетенций: и психолог, и ремесленник, и продюсер...

За вдохновением Минкульт обращается к другим странам. В частности, уже была большая командировка в Узбекистан за изучением опыта, схожего с проектом «Махалля», в рамках которого было создано 28 творческих пространств при учреждениях культуры.

Что касается не стран, а других регионов, Аюпова обратила внимание на опыт Пензенской области под названием «Культурная суббота»: только в сентябре 2025 года 27 тысяч школьников посетили различные события в музеях, театрах. А вот в Москве учащиеся и вовсе не покупают билеты, деньги учреждениям культуры перечисляют власти города.

— Сегодня возникает разрыв: школа дает знания, а учреждение культуры дает события. Знания и события существуют параллельно. Наша задача — сделать их звеньям одной цепи, — отметила Аюпова, указав, что такие культпоходы не должны быть факультативом, а должны стать событием, когда ученик пропускает увиденное через себя, к примеру, через формат «ученик-гид» или осмотр экспонатов с выполнением заданий. Но для этого требуется синхронизация учебных планов.

Жениться? В музей!

— Роль музеев в деле сохранения родного языка и самосознания особенно велика, — указал гендиректор Нацмузея Айрат Файзрахманов. — Музей — это не место исторического монолога, это и пространство для общения, обмена мнений о нашем прошлом. Одно из наших главных направлений — увеличение употребления в экспозициях и различных музейных событиях татарского языка.

В частности, Файзрахманов указал, что сейчас в музее существует более 30 программ на татарском. А значит, школьники могут услышать этот язык не только на концерте или в театре. Он отметил, что основную экспозицию Нацмузея можно посмотреть с гидом, говорящим на арабском, турецком, французском, персидском.

— Хочу отдельно сказать о вновь приходящих в музей: если в середине недели ребенок приходит сюда с классом, то на выходных он уже приводит родителей. Это высокая оценка нашей работе, — сказал Файзрахманов.

Сейчас у музея появилась новая фишка — в его пяти филиалах можно торжественно зарегистрировать брак, проект начался с Литературного музея Габдуллы Тукая, причем с учетом национальных особенностей. Кроме того, по акции «Культурное путешествие» молодые пары из любых регионов России могут посещать сам Нацмузей и его филиалы бесплатно.

Китай — наш друг, наставник и конкурент

Программным стало выступление об опыте системы образования в Китайской Народной Республике от заведующей кафедрой китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Светланы Глушковой.

В Китае также есть единый национальный экзамен, который работает как главный социальный лифт. Все это сопровождается высокими технологиями. В обычных школах, рассказала Глушков, ученики уже работают в лабораториях искусственного интеллекта и есть кружки по управлению дронами.

— В 2024 году в Китае вступил в силу закон о патриотическом воспитании, — сказала Глушкова. — В нем 40 статей, это не декларация, а обязательная к исполнению норма. В программу входит изучение государственных символов (каждый понедельник во всех школах — подъем флага и исполнение гимна), истории, традиций, цитат из Конфуция.

Есть формат «Красный турист» с поездкой по революционным местам и встречи с ветеранами. Все это, конечно, завязано с цифровыми платформами. Также в Китае есть примеры соглашений между музеем и школой: с одной стороны — экспонаты, с другой — школьники. На одном из уровней соглашений музей просто становится местом урока. А на высшем уровне музейные экспонаты внедряются в учебники — их можно увидеть, например, через qr-код. Если район отдаленный, то туда музей приезжает на автобусе.

Рубашку можно ушить, с обувью ничего нельзя делать

Последним спикером — оказался герой нашего февральского интервью, основатель компании ZRGroup Рустам Бикмухаметов, который выставил на столе у Минниханова сапоги, сумку (уточнив на вопрос раиса, что она стоит около 1000 долларов).



В планах у Бикмухаметова запуск на этой основе фабрики совместно с итальянским дизайнером Джимми Балдинини. Кроме стандартных моделей, планируется запустить линейку обуви с казанским швом. В частности, сейчас в Арском районе появился учебный класс, где учат шить «по-нашему».



— Костюм, рубашку можно ушить. С обувью ничего нельзя делать. Раньше говорили, мол, обрабатывайте одеколоном, расширится — поделился Минниханов. — Надеюсь, тезка, ты сделаешь так, что ноги у нас не будут болеть, будем носить с этим швом, будем поддерживать.



Заодно он в шутку предложил выделить такую обувь худруку симфонического оркестра Александру Сладковскому — пусть рекламирует.



«Школа продолжает, а семья формирует»

— За последние 3 года мы отремонтировали 14 музеев, семь федеральных и семь республиканских, — перешел к критике Минниханов. — Но есть одно но. «Пушкинская карта» — великолепная возможность, хотя за два месяца 49 музеев продали 8 342 билета — это меньше трех билетов в день. Надо активизироваться, искать пути, проводить интересные события, чтобы не просто люди смотрели, музей должен быть интересен.

— Родители не ходят в музеи, поэтому надо через детей вовлекать родителей, — отметил Минниханов. — Школа продолжает, а семья формирует. Если в семье не будет порядка, языка, уважения, в школе этого не сделают

Среди лучших школьных музеев по военно-патриотической теме Татарстан сейчас занимает 13-е место, продолжил Минниханов. Также он добавил, что сейчас в федеральном реестре зарегистрировано 1 307 школьных театров республики:

— Мы должны обратить на них внимание, я обращаюсь к вниманию наших театральных руководителей, вы должны курировать, подсказывать, проводить семинары, обучать. Кто их обучит? Я не смогу, вы сможете.

Также Минниханов коснулся темы краеведения:

— Многие страны ищут какие-то события, куда можно людей привезти, показать. У нас в Татарстане есть такая история, такие объекты! А в последние годы мы серьезно продвинулись по инфраструктуре.

— Мы можем все купить билет в Турцию, Эмираты, Таиланд, — подчеркнул раис проблемы локального туризма. — Но посмотреть, что там в Свияжске, Елабуге, Чистополе у нас нет желания. А вместо этого платим огромные деньги. Эти вопросы должны быть на нашем контроле.