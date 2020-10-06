В клинику КФУ поступила вакцина от пневмонии

В клинике КФУ можно сделать прививку от пневмонии. В медучреждение поступила вакцина «Превинар 13».

Препарат содержит 13 капсульных полисахаридов, наиболее часто встречающихся серотипов пневмококка. Вакцина предназначена для людей, относящихся к группе риска, и призывников.

К группе риска относятся пациенты, которые страдают от хронических сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний легких, почек, печени, имеют иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания), пояснила врач-эпидемиолог Университетской клиники КФУ Александра Арсенина.

pxhere.com

Для того, чтобы сделать прививку, нужно обратиться к терапевту. Данную вакцину не рекомендуется делать, если у человека развивается острое инфекционное заболевание или наблюдается обострение хронических болезней. Необходимо дождаться выздоровления либо ремиссии хронических заболеваний.

После вакцинации в течение суток нельзя мочить место укола, переохлаждаться, находиться в людных местах, употреблять алкоголь, цитрусовые и шоколад.

У человека, сделавшего прививку, могут появиться местные реакции: небольшое уплотнение, покраснение, повышение температуры тела. В этот день рекомендуется принять антигистаминный либо жаропонижающий препарат, сообщает пресс-служба университета.

