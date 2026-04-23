ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на €90 млрд

Решение было принято после того, как Венгрия сняла ранее наложенное вето

Европейский совет официально одобрил 20-й пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита в размере €90 млрд. Об этом сообщил председатель совета Антонио Кошта.

— Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию. Сегодня мы продвинулись вперед по обоим направлениям, — заявил Кошта в соцсети X.

Послы ЕС одобрили выделение кредита и новые санкции накануне — после того как Венгрия сняла ранее наложенное вето.

Ариана Ранцева