Премия «Большая книга» признала ошибку в публикации длинного списка номинантов

В первоначальном варианте списка не оказалось книги Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра», а в названии романа Анны Чудиновой «Шепот застывшей воды» осталось лишнее слово «автор»

Организаторы литературной премии «Большая книга» сообщили о технической ошибке при публикации длинного списка номинантов. В первоначальном варианте списка не оказалось книги Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра», а в названии романа Анны Чудиновой «Шепот застывшей воды» осталось лишнее слово «автор», сообщает RT.

Ошибка была допущена при переносе данных из внутренней таблицы организаторов премии. Неточность обнаружили уже после завершения пресс-конференции, когда ошибочный список был опубликован на официальных ресурсах и распространился в СМИ.

Директор премии Татьяна Восковская принесла извинения экспертам, авторам, номинаторам и журналистам за доставленные неудобства.

— Мы снова убедились в том, что большая литература не терпит спешки и суеты, — отметила она.

Премия «Большая книга» вручается ежегодно с 2006 года и направлена на поиск и поощрение авторов, вносящих вклад в художественную культуру России.

Наталья Жирнова