Через чат‑бот «Госуслуги РТ» в «Максе» татарстанцы оплатили счета на 45 млн рублей
Общее количество посещений сервиса превысило 200 тысяч
Жители Татарстана оплатили счета на 45 млн рублей через чат‑бот «Госуслуги Республики Татарстан» в «Максе». Такой статистикой поделились в Минцифры РТ.
Уже больше 35 тыс. человек авторизовались через профиль «Госуслуг». Общее количество посещений сервиса превысило 200 тысяч.
Чаще всего пользователи записывались на прием к врачу — более 22,8 тыс. раз. На втором месте по популярности — оплата ЖКХ: татарстанцы провели 5,8 тыс. транзакций на 34,8 млн рублей.
Среди других популярных опций:
- проверка штрафов ГАИ — около 5 тыс. запросов;
- оплата газа — 3,7 тысячи платежей на 4,4 млн рублей;
- услуги детского сада — 1,2 тысячи операций на 4,2 млн рублей;
- пополнение образовательной карты — 757 операций на 261,8 тыс. рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».