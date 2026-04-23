Через чат‑бот «Госуслуги РТ» в «Максе» татарстанцы оплатили счета на 45 млн рублей

14:11, 23.04.2026

Общее количество посещений сервиса превысило 200 тысяч

Фото: Мария Зверева

Жители Татарстана оплатили счета на 45 млн рублей через чат‑бот «Госуслуги Республики Татарстан» в «Максе». Такой статистикой поделились в Минцифры РТ.

Уже больше 35 тыс. человек авторизовались через профиль «Госуслуг». Общее количество посещений сервиса превысило 200 тысяч.

Чаще всего пользователи записывались на прием к врачу — более 22,8 тыс. раз. На втором месте по популярности — оплата ЖКХ: татарстанцы провели 5,8 тыс. транзакций на 34,8 млн рублей.

Среди других популярных опций:

  • проверка штрафов ГАИ — около 5 тыс. запросов;
  • оплата газа — 3,7 тысячи платежей на 4,4 млн рублей;
  • услуги детского сада — 1,2 тысячи операций на 4,2 млн рублей;
  • пополнение образовательной карты — 757 операций на 261,8 тыс. рублей.

