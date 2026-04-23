В России создают первый в мире препарат против саркопении

Эксперименты в 2025 году показали, что экзосомы молодых клеток способны омолаживать стареющие клетки

В России разрабатывают первый в мире препарат для борьбы с саркопенией (потерей мышечной массы и силы) на основе внеклеточных пузырьков молодых клеток (экзосом), сообщил замминистра науки Денис Секиринский, пишет ТАСС.

Эксперименты 2025 года показали: экзосомы молодых клеток омолаживают стареющие. Пересадка экзосом от старых клеток к молодым, напротив, ускоряет их старение. Препарат поможет восстановить двигательную активность.

Ариана Ранцева