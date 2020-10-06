Минобразования Татарстана отчиталось о получении учителями допвыплат за классное руководство

Учителя Татарстана получили свои первые выплаты за классное руководство в размере 5 тыс. рублей, об этом сообщила пресс-служба Минобразования республики.



На эти цели в 2020 году из федерального бюджета Татарстану выделили 619,4 млн. рублей. В следующем году из бюджета РФ республика получит 1,8 млрд. рублей.

В республике общая численность классных руководителей — 23 787 человек, данную выплату они будут получать ежемесячно.

realnoevremya.ru

Кроме того, все выплаты за классное руководство, идущие из республиканского бюджета, сохранены: 550 рублей — за 1 класс и 80 рублей — за 1 учащегося в месяц.



О мере поддержки учителей заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

