Четвертая за день вспышка класса М произошла на Солнце

Мощность вспышки в группе пятен 4419 составила M1.7, продолжительность — 34 минуты. Ранее были вспышки M1.7, M1.2 и M4.3

Четвертая за день вспышка класса М зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), сообщает ТАСС.

— 23 апреля в 17:00 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W64) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 34 минуты, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось еще о трех вспышках класса М — M1.7, M1.2 и M4.3.

Солнечные вспышки, в зависимости от мощности рентгеновского излучения, делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки класса M относятся к сильным. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ариана Ранцева