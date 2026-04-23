«Радиостанция Судного дня» сегодня передала новый сигнал
Там прозвучало слово «Алиментный»
В эфире радиостанции УВБ‑76, также известной как «Радиостанция Судного дня», в четверг прозвучал сигнал «Алиментный».
Соответствующее сообщение зафиксировали в четверг в 12:51 мск, сообщает телеграм‑канал «УВБ‑76 логи», который отслеживает активность радиостанции.
В понедельник в эфире УВБ‑76 одновременно прозвучали сигналы «Принуждение» и «Рюшосбой».
УВБ‑76 — военная радиостанция, созданная в 1970‑х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, из‑за чего ее иногда называют «Жужжалкой».
