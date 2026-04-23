Депутаты предложили зачислять в бюджет плату за «красивые» автономера

Ранее Путин уже поддержал официальную продажу таких номеров

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли законопроект, которым предлагается зачислять в федеральный бюджет плату за резервирование «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги». Документ доступен в думской электронной базе.

Проект разработан как необходимый для реализации положений ранее внесенного законопроекта, который предусматривает возможность для автовладельцев выбирать и резервировать государственные регистрационные номера при регистрации.



Согласно документу, 100% такой платы должно зачисляться в федеральный бюджет.

Ранее, в октябре 2025 года, в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает закрепить право автовладельцев выбирать конкретные комбинации свободных номерных знаков через портал «Госуслуги». Авторы инициативы отмечали, что действующее законодательство не дает такой возможности — номер присваивается случайным образом, что породило теневой рынок «красивых» номеров.

Президент России Владимир Путин 18 сентября проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу «красивых» номеров на «Госуслугах» и добавил, что Министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. Путин поддержал это предложение.

