Предметы из Большого собрания изящных искусств ASG включены в экспозицию Пушкинского музея

Отбор в выставочный проект в Москве подтверждает высокий статус казанской частной коллекции, насчитывающей сотни шедевров живописи и декоративно-прикладного искусства.

Дом приемов ASG в Казани посетила Анна Сулимова — заведующая отделом старых мастеров ГМИИ им. Пушкина, также известного как Пушкинский музей. Она ознакомилась с собранием французской живописи Большого собрания изящных искусств ASG и назвала три работы, которые готова включить в будущий выставочный проект, посвященный голландскому влиянию на французскую живопись XVIII века.

Особое внимание во время визита было уделено «Натюрморту с курильницей» художника из окружения Жан-Жака Башелье — единственной картине в России, имеющей отношение к творчеству мастера. Анна Сулимова осталась впечатлена тем, что в экспозицию вошли не только известные живописцы, но и те, о которых она слышит впервые, несмотря на высокий уровень их таланта.



Анна Сулимова также оценила альбом «От Ренессанса до Ампира: 300 открытий из Большого собрания изящных искусств ASG». Побывав в хранилище живописи, она отметила высокий уровень сохранности и системной работы с коллекцией. Сейчас на стадии согласования находится включение в экспозицию новой выставки трех предметов французской мебели XVIII века — туалетного столика, кресла и каминного экрана.

Гостье презентовали концепцию Дворца изящных искусств ASG. В связи с обилием редких имен Анна Сулимова дала рекомендации по использованию профильных библиотек и архивных собраний при изучении коллекций БСИИ ASG.

Напомним, Казань получит новую точку притяжения — Дворец изящных искусств ASG. Компания реставрирует историческое здание XVII века на улице Карла Маркса, в котором будет организован один из самых неординарных частных музеев России.

Фламандская живопись и французская мебель куртуазной эпохи, английские часы и шедевры Франса Снейдерса — такой коллекции Казань еще не видела. Во Дворце изящных искусств ASG будут сформированы тематические залы: императорские — посвященные знаковым монархам Российской империи, и меценатские — посвященные дворянским фамилиям, связанным с Казанью и собиравшим когда-то предметы высокого искусства. В соответствии с этой концепцией и будут заполняться залы. А первый этаж дворца будет посвящен мультимедиа — здесь оживут портреты исторических личностей, а Петр I заговорит по-татарски.