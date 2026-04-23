Татарстан оказался в числе «середнячков» в ПФО по количеству краж автомобилей и мотоциклов

При этом в МВД по РТ рассказали о росте числа хищений денежных средств из автомобилей преступниками-гастролерами

Фото: Максим Платонов

За первые месяцы 2026 года в Татарстане было зарегистрировано всего восемь случаев хищений автотранспорта, что меньше прошлогодних показателей, при этом число угонов, которые происходят исторически чаще краж, все же выросло. Из позитивного: дети стали реже угонять, сократилось количество пьяной езды за рулем, а преступные организации и профессионалы-гастролеры исчезли из республики. И все же МВД по РТ есть с чем поработать. Подробнее об этом и о том, как подростки поджигали автомобиль, а у кого-то украли 3 миллиона рублей, пока он отходил в магазин, — в материале «Реального времени».

По количеству краж машин в ПФО Татарстан находится «посередине», а главная мишень — отечественные автомобили

По данным МВД по РТ, Татарстан в числе «середнячков» в ПФО по количеству краж автомобилей и мотоциклов. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавы управления уголовного розыска МВД по РТ Марат Матурин.

Ситуацию в республике за первые три месяца 2026 года в МВД называют стабильной. На фоне прошлого года число краж немного сократилось: с 11 до восьми случаев. При этом, по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа, показатели Татарстана остаются на среднем уровне: в Башкортостане зафиксировано четыре случая, в Самарской и Нижегородской областях — 11 и восемь соответственно.



Реальное время / realnoevremya.ru

Если говорить конкретнее, то в Казани количество похищенных машин осталось на уровне прошлого года. «Эти показатели для города-миллионника минимальны, а в Набережных Челнах регистрация краж даже снизилась — с трех до двух», — заявил Матурин.

— У нас давно не было квалифицированных групп, которые специализировались именно на хищении автомашин. Последний такой факт у нас был в 2022 году, когда приезжали «профессионалы» с Оренбургской области. [Они] в Набережных Челнах и Нижнекамске буквально за несколько дней украли три автомобиля. Мы их задержали, после этого профессиональных групп не было, — отметил начальник отделения по раскрытию краж и угонов автомототранспорта УУР МВД по РТ Фарит Бурганов.

Чаще всего ворам «достаются» машины отечественного производства, которые долго стоят без движения. Главная причина этого кроется в том, что владельцы не заботятся о безопасности своих старых машин: они не ставят сигнализации и оставляют автомобили во дворах без охраны.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особую сложность представляют ситуации, когда владельцы сообщают о пропаже автомобиля через несколько лет.

— Например, он оставил машину, сам уехал на заработки в Москву на долгое время. Условно через 3 года возвращается — а там, где он оставил машину, ее нет. Приходит, заявляет, а очень много времени [уже] прошло, соответственно, у нас видеокамеры столько не пишут. Очевидцев преступления тоже установить уже не можем. Очень тяжело такие преступления раскрывать, пытаемся, естественно, и проводим свои мероприятия, — объясняет Бурганов.



В Казани снизилась раскрываемость угонов автомобилей

Ситуация же с угонами демонстрирует хоть и маленький, но все же рост: за первые месяцы года зафиксировали 40 случаев, что на четыре больше прошлогоднего результата. При этом раскрываемость таких преступлений остается высокой — около 85%.

Важно помнить, что угон от кражи отличается тем, что в первом случае не предполагается хищение транспортного средства, то есть преступник использует его для передвижения, а не «приватизирует».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основная часть угонов приходится на крупные города республики — Казань и Набережные Челны, где зарегистрировано более 50% всех случаев. В Казани зафиксировано 11 угонов (меньше прошлогодних данных на три), в Набережных Челнах — 13 случаев (меньше на шесть). И все же показатели раскрываемости в городах различаются: в Набережных Челнах они составляют 100%, в Казани — 80%, сократившись с прошлого года.

— По оставшимся нераскрытым преступлениям продолжается работа, имеется хорошая перспектива к раскрытию, — заявил Марат Матурин.

«Мы иногда поражаемся, когда заявляют: «Я оставил в машине 3 миллиона рублей, в магазин буквально сходил»

Сейчас в столице Татарстана фиксируются нулевые отчеты по кражам денег из автомобилей — в 2026 году подобных преступлений в республике еще не было. При этом в МВД по РТ рассказали о росте числа квалифицированных хищений денег из автомобилей так называемыми гастролерами в 2025-м. Только в Казани за прошлый год было девять подобных случаев, а по всей республике — 15. Суммы похищенных средств составляли от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

После кражи преступники несколько раз меняют транспорт, используют маски и перчатки, чтобы не оставлять следов. Злоумышленники переодеваются, пользуются общественным транспортом и тщательно скрывают похищенные средства.

Несмотря на сложность раскрытия таких преступлений, правоохранителям удалось задержать нескольких воров из авто. Например, в конце марта 2025 года в Москве был пойман омич, ранее судимый за аналогичные преступления. Он признался в краже в Казани, совершенной в январе того же года.

— У них есть специальное оборудование, которым они могут вскрыть любую автомашину любой марки, любую сигнализацию. Не нужно оставлять имущество в автомашине. Мы иногда поражаемся, когда заявляют: «Я оставил в машине 3 миллиона рублей, в магазин буквально сходил». Ничего сложного — с собой взять, чтобы потом не бегать, не искать. Очень тяжело раскрываются преступления. Гастролеры — они приехали, отработали и сразу же уехали, и это еще могут быть вообще этнические группы, — рассказывает Бурганов.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

В республике на 54% сократилось число подростковых преступлений по угонам и кражам автомобилей

За текущий год количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и связанных с авто, сократилось более чем вдвое — с 24 до 11 случаев. И Матурин, и Бурганов отметили, что многие угоны совершаются молодыми людьми из желания похвастаться перед сверстниками.

— Угоны — это довольно «молодой» вид преступления, потому что когда мы раскрываем, то часто видим, что в ходе угона лица начинают снимать это все на видео. Для них это как будто бы детская шалость, к сожалению, — посетовал Бурганов.



Одной из причин положительной динамики сотрудники МВД называют профилактическую работу с подростками и их родителями.

— По каждому отдельному случаю мы проводим определенную профилактическую работу, в первую очередь с родителями несовершеннолетних. Конечно, это все оказывает положительное воздействие. У нас в том году был случай: несовершеннолетние совершили угон автомашины. Они доехали до Пестречинского района, там сбросили машину, поняли, что совершили угон, и решили скрыть следы преступления и сожгли машину, — рассказал Матурин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Существенно сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — с 34 до 21 случая. Также уменьшилось количество повторных угонов — с 34 до 20 эпизодов.

— Радует та статистика, которая говорит о том, что и состояние алкогольного опьянения [за рулем] уменьшилось, — заявил Фарит Бурганов.



Говоря о профилактике преступности у детей, напомним, что, по данным МВД по РТ, только с начала 2026 года уже были задержаны семь несовершеннолетних за диверсионную деятельность, а за последние три года — еще семь на этапе подготовки нападений на образовательные организации Татарстана.

