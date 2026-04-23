Переговоры Израиля и Ливана в Белом доме пройдут с участием Трампа

На переговорах стороны представлены своими послами в США, второй раунд пройдет во второй половине дня

Новый раунд консультаций послов Израиля и Ливана в Вашингтоне пройдет в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала телевидения Израиля Барак Равид.

— По словам должностного лица США, президент Трамп поприветствует во второй половине дня послов Израиля и Ливана в Белом доме, где они проведут второй раунд переговоров, — написал Равид в X.

Первый за 43 года раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном состоялся 14 апреля в Вашингтоне с участием госсекретаря США Марко Рубио. На той встрече стороны также были представлены своими послами в Соединенных Штатах.

Ариана Ранцева