Суд приостановил работу кафе «ОстроWok» в Казани на 60 суток

В ходе проверки в двух пробах готовой пищи и двух смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки

Вахитовский районный суд Казани принял решение о запрете деятельности предприятия общественного питания «ОстроWok» сроком на 60 суток. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Основанием послужила регистрация кишечной инфекции неустановленной этиологии у посетителей кафе, расположенного по адресу: улица Гоголя, 16/56. Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое обследование с лабораторным отбором проб готовых блюд и смывов.

По результатам лабораторных исследований в двух пробах готовой пищевой продукции и двух смывах с внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд, правил личной гигиены, режима мойки и дезинфекции.

В ходе проверки также выявлены грубые нарушения: не соблюдается поточность технологических процессов, отсутствует цеховое деление, недостаточно технологического оборудования; сотрудники допущены к работе без сведений о медосмотрах, вакцинации и профгигиенической подготовке; отсутствуют раковины для мытья рук персонала и бактерицидное оборудование; не организован производственный лабораторный контроль; нарушен режим мытья кухонной посуды, отсутствуют дезинфицирующие средства; санитарно-гигиеническое состояние помещений неудовлетворительное; используются продукты без маркировки; прием сырья и продуктов осуществляется через один вход с посетителями.

На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Помещения кафе опечатаны.

