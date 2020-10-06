Прокуратура: казанский лицей №187 получил лицензию только сегодня

Прокуратура Татарстана сообщает, что казанский лицей №187, открывшийся в сентябре, только сегодня получил лицензию на образовательную деятельность.

«С 1 сентября лицей действительно осуществлял образовательную деятельность без лицензии», — передает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме предостережения директору школы прокуратура направила представление об устранении нарушений главе исполкома татарстанской столицы.

Напомним, что кроме скандала с лицензией новый казанский лицей успел попасть в историю с жалобами на поборы. Одна из родителей школьников отказалась скидываться и начала писать жалобы. В итоге директор лицея сообщила, что из-за этого собралась уволиться учительница.