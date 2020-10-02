Главное о коронавирусе на 2 октября: рост числа заболевших в Татарстане, коронавирус у Трампа

Фото: Илья Репин

«Ситуация стабильная, а самое главное, контролируемая»

За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса.



На 2 октября в Татарстане зарегистрировано 7 284 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 122 человек, в том числе 9 за минувшие сутки. Умерли от коронавируса в республике 76 человек.



Учителя Татарстана рассказали, что на «на удаленке» сложнее контролировать знания учеников, многие списывают с ГДЗ или откладывают уроки на потом.



В Елабуге на начало октября от коронавируса лечатся 83 человека. Всего в районе зафиксировано 798 случаев заражения COVID-19.



В Татарстане в военкоматах призывников будут проверять на наличие коронавируса. По прибытии на сборный пункт они будут повторно протестированы экспресс-тестами Минобороны.

По прибытии на сборный пункт они будут повторно протестированы экспресс-тестами Минобороны. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти республики не видят необходимости вводить новые ограничения из-за COVID-19: «Ситуация стабильная, а самое главное, контролируемая».



Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что в образовательных организациях республики выявлено лишь два случая коронавирусной пневмонии.



Также Марина Патяшина отметила, что в последние два дня в Татарстане выявили больше новых случаях COVID-19, чем обычно — 26 и 28 случаев. Глава регионального управления Роспотребнадзора назвала ситуацию «стабильной, но напряженной» и добавила, что оснований для введения новых ограничительных мер пока не видят.

Кроме того, Патяшина прокомментировала недавно прошедший «первый посткоронавирусный концерт» в Казани — московской певицы Zivert. Она отметила, что организаторы соблюли предписания Роспотребназора и нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, однако большинство пришедших- особенно молодежь — не носили маски. В дальнейшем ведомство обяжет организаторов контролировать ношение масок всеми посетителями концертов.

Заражения из-за «обнимашек»

За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 054 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 194 643 человека, а выздоровевших — до 970 296.



Зафиксировано 186 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 21 077 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 46,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 402 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,5 тыс. человек.



По словам главврача Коммунарки, заболеваемость COVID-19 в Москве растет из-за нарушения санитарных норм, в частности из-за «обнимашек» и рукопожатий.



В Минэкономразвития не исключают возможного продления моратория на банкротство, введенного для поддержания бизнеса во время пандемии коронавируса. Он продлится до 7 января 2021 года.



Минздрав внес российский «антиковидный» препарат «Фавипиравир» в перечень противовирусных препаратов, разрешенных к применению в амбулаторных условиях.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 5 по 28 октября московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Позже заместитель мэра уточнил, что эта мера касается только офисных работников.

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей младшеклассников на период каникул, введенных из-за коронавируса.



В Якутии 27 человек заразились коронавирусом после контакта с народным целителем.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не исключил, что разработчики российской вакцины от коронавируса представят ее в штаб-квартире организации.



В Москве более 40 тыс. пассажиров метро, соблюдающих масочно-перчаточный режим, получили памятные подарки, в частности, эксклюзивные проездные карты.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заразился коронавирусом, он проходит лечение на дому.

COVID-19 опаснее «испанки»

В мире коронавирусом нового типа на 10.23 (мск) заразились 34 297 788 человек, 1 022 957 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших США — 7 278 385 человек. Далее идут Индия (6 394 068), Бразилия (4 847 092), Россия (1 179 634) и Колумбия (835 339).



По количеству смертей первое место занимают США (206 959), на втором — Бразилия (144 680). Далее следуют Индия (99 773), Мексика (78 078) и Великобритания (42 292).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с с супругой Меланией Трамп заразился коронавирусом и уходит на карантин. Его лечащий врач Шон Конли заявил, что Трамп сможет выполнять свои обязанности, несмотря на болезнь.



В Великобритании из-за второй волны коронавируса до конца года не будут проводиться массовые официальные мероприятия в Букингемском дворце и Виндзорском замке.

По данным американских ученых, при недостаточных мерах противодействия распространению COVID-19, вирус может иметь сравнимую или большую смертность, чем «испанка» 1918 года.

Власти Италии продлят режим ЧС, введенный из-за пандемии коронавируса, до конца января 2021 года.

Татьяна Демина