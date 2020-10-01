Власти Елабуги отчитались о ситуации с коронавирусом в районе

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

На начало октября в Елабуге лечение проходят 83 пациента с COVID-19. Всего в районе зарегистрировано 798 случаев заражения коронавирусом. Умерших от этой болезни — 24 человека.

В среднем каждый день за помощью медиков обращается по двадцать человек, передает «Татар-информ»

«Болезнь коснулась и молодых», — подчеркнул руководитель ковидного госпиталя Азат Гайсин.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердилось 26 новых случаев коронавируса. В целом по России насчитали 8 945 заразившихся.

