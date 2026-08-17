Золотая точка сборной России и победный аккорд Андрея Минакова

Татарстанские спортсмены завоевали медали всех достоинств на чемпионате Европы

Софья Дьякова — четвертая воспитанница плавания Татарстана, завоевавшая медали на Евро. Фото: Реальное время

Заключительным заплывом чемпионата Европы по водным видам спорта стала мужская комбинированная эстафета, в которой спинист Климент Колесников, брассист Иван Кожакин, татарстанец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем, и кролист Егор Корнев завоевали золотую медаль, опередив сборные Италии и Франции. Помимо того, у Минакова серебро по итогам мужской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем, а у Софьи Дьяковой две бронзы в эстафетах 4 по 200 метров вольным стилем (женской и смешанной). Подробности — в репортаже «Реального времени».

Первая бронза Софьи Дьяковой

Если придерживаться последовательности событий, то вначале Софья Дьякова завоевала эстафетную бронзу, а затем Андрей Минаков прибавил к этой награде серебро. Наши девушки уступили Англии и Венгрии по итогам женской эстафеты 4 по 200 метров, ранее весьма конкурентной у российского мужского плавания. Но мы порадуемся бронзе российских девушек (Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина, Дарья Клепикова — 7.49.13.). Тут двоякие впечатления. Во-первых, от «серебряных» венгерок нас отделили только 4 сотых, что на общей дистанции преодоленных квартетом девушек 800 метров выглядят каплей в бассейне.

С другой стороны — на нашем месте мечтали бы оказаться немки. Они уступили нам в борьбе за бронзу — 1 сотую. Но это проблема немок, а в нашем случае можно видеть, как давно россиянки не поднимались на пьедестал почета. Наиболее близки они были к этому на чемпионате мира 2019 года, когда квартет девушек — Гуженкова, Саламатина, Андрусенко и примкнувшая к ним Егорова — финишировали пятыми, будучи лучшими из Европы и установив национальный рекорд 7.48.25.

После этого в нашем плавании радость завоевания медалей была только у мужчин, хотя в составе сборной на смену Андрусенко успела появиться Анастасия Кирпичникова, которая, в свою очередь, успела перейти в состав сборной Франции. Саламатина сейчас отбывает двухгодичную дисквалификацию за фуросемид, Гуженкова и Егорова в строю, но эстафетный квартет сейчас составили 25-летняя Дарья Сурушкина, 21-летняя Дарья Клепикова, 17-летние Софья Дьякова и Ксения Мишарина. Хочется надеяться на их долгие карьеры, поскольку ранее слишком часто приходилось сталкиваться с разочарованием от того, что даже немногочисленные татарстанские пловцы заканчивали со спортом, едва перешагнув юниорский возраст (Максумов, Куимов, Карасев).

И Дьякова со своей бронзой стала второй пловчихой Татарстана в истории, что завоевала медаль взрослого международного старта после Яны Мартыновой. И четвертой в целом, если вспоминать еще Александра Красных и Егора Куимова. Это своя страничка в истории. Даже при полном понимании, что на мировом уровне наши девушки со своими секундами не конкурентны, впрочем, как и чемпионки-англичанки, финишировавшие с большим запасом. У Мартыновой тоже было серебро ЧМ-2007 в Австралии, когда чемпионат мира проводился в непривычные сроки, и бронза ЧЕ-2008, когда перед Олимпиадой сильнейшие пловцы могут пропустить старт. Помимо того, в бассейне татарстанцы изначально претендовали только на медаль Андрея Минакова в эстафете, а тут получается, что завевали награду в стартовый день чемпионата.

Юлия Ефимова (на переднем плане) и Евгения Чикунова (вторая справа). Реальное время / realnoevremya.ru

Серебро Андрея Минакова

И, повторимся, девушки напомнили нам о самой эстафете 4 по 200, которая с участием Александра Красных стабильно приносила медали России весь олимпийский цикл: от Рио-2016 до Токио-2020. Сейчас же российские мужчины финишировали шестыми, видя пятки англичан с вышеназванными Гаем, Ричардсом и Скоттом, французов, у которых Маршан вышел на старт, пропустив комплексное плавание, «бронзовых» немцев. Занять в медальной эстафете место ниже Литвы — это, знаете ли, не комильфо.

А настоящее комильфо мы увидели по итогам эстафеты вдвое короче — 4 по 100 метров вольным стилем. В утренней части программы россияне вышли в финал с лучшим результатом, усилиями Михаила Щербакова, Романа Жидкова, Василия Кукушкина, Андрея Минакова. Поскольку Минаков в этот вечер участвовал в личном финале на 100 метров баттерфляем, то в эстафетную команду на финал оставили только Кукушкина. И он в компании с Иваном Гиревым, Александром Щеголевым и Егором Корневым завоевал для себя и всех, кто участвовал в эстафете, серебряную награду.

Чемпионство венгров было вызвано великолепным выступлением на третьем этапе Нандора Немета и на заключительной сотне Кристофа Милака. На 9 сотых венгры обогнали россиян на мужской эстафете 4х100, на 4 сотые — в женской эстафете 4х200 метров. Обидно, досадно, но заслуженно. Также обидно, как в 2017-м, когда на домашнем чемпионате мира в Будапеште венгры неожиданно завоевали бронзу, а неприятность для нас заключалась в том, что они обошли в этой борьбе российский квартет с казанцем Никитой Королевым на последнем этапе. За венгров, которые тогда установили национальный рекорд, уже выступал нынешний ветеран Нандор Немет.

В целом мы посвятили такой объем внимания венграм потому, что эта держава вернулась в мировой топ, чего россияне никак не могут сделать. Топ-сборная — это та, где есть один или несколько лидеров и большое количество сильных пловцов, которые стабильно борются за пьедестал почета. Россия, увы, до сих пор полагается на звезд, которые могут выстрелить, как Рылов и Чупков, Ефимова и Чикунова, Колесников и Лифинцев, и взявший на себя бремя лидерства на этом ЧЕ Егор Корнев, но рядом очень мало тех, кто готов поддержать прямо сейчас и в перспективе. А у тех же венгров — это и представители второго эшелона Немет или Себастьян Сабо, и суперзвезды, как Кристоф Милак и Хуберт Кос, образовавшие нынешнюю чемпионскую эстафету. Кстати, Милак тоже стартовал в этот вечер на сотне баттерфляем, в итоге победив и опередив француза Максима Груссе и Ноа Понте из Швейцарии. Минаков финишировал в итоге восьмым. Необходимо отметить, что это был один из наиболее представительных финалов, в котором также были венгр Хуберт Кос, поляк Якуб Майерски.

Вторая бронза Дьяковой опять же осталась вне внимания болельщиков, поскольку Софья проплыла в утренней программе смешанной эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Уже вечером двое юношей Григорий Вековищев и Иван Гирев, а также несравненный эстафетный боец Дарья Клепикова и Софья Мишарина финишировали третьими, после сборных Англии и Германии. Тем самым Дьякова во второй раз за чемпионат «забронзовела».



Третья татарстанская пловчиха Ралина Гилязова показала 15-й результат в квалификации на дистанции 100 м брассом, но не прошла в полуфинал, так как ее опередили Юлия Ефимова и Евгения Чикунова. На дистанции 50 метров брассом Гилязова была лучшей из россиянок, разделив 9—10-е место, что поразительно. Гилязовой пришлось дважды участвовать в переплыве с литовкой Котриной Тетеревковой, чтобы стать первой запасной. Они показали одинаковое время в полуфинале, затем снова финишировали на переплыве с одинаковым временем, и только с третьего раза Ралина оказалась быстрее. Все для того, чтобы стать первой запасной, в случае если бы кто-то из финалисток снялся, и только тогда она получала право на замену.

Андрей Минаков. Реальное время / realnoevremya.ru

Появление в фаворитах афроевропейских пловцов

Первое, что бросается в глаза по итогам парижского чемпионата Европы, то это серьезные изменения в элите европейского плавания. Среди новых звезд — итальянка Сара Кертис, дочь итальянца и нигерийки. Она установила рекорд мира, а в полуфинальном заплыве еще и рекорд Европы, что было обидно для россиянки Алины Гайфутдиновой, стартовавшей с ней в одном заплыве. Гайфутдинова также проплыла быстрее рекорда Европы, но даже на некоторое время не успела побывать в роли рекордсменки, финишировав за Кертис.

Итало-нигерийка Кертис — одна из поколения афроевропейских пловцов, которые успели заявить о себе. Плавание изначально считалось видом спорта, в котором африканские спортсмены не способны на высокие результаты, за исключением единиц, как, например, голландка Раноми Кромовидодьо, американка Симоне Мануэль, француз Мехди Метелла. Зато сейчас вслед за Кертис финишировала француженка Мари-Амбр Молю, которая установила рекорд Европы, проплыв стартовый этап эстафеты 4х100 метров вольным стилем. Плюс выиграла заплыв на 100 метров на спине, с установлением европейского рекорда. За Францию выступал и Йохан Ндой-Брюар, который не смог попасть в число призеров на домашнем чемпионате. Если так дело пойдет, то вскоре к баскетболу, волейболу, футболу, которые во Франции давно перестали быть этническими видами спорта, присоединится еще и плавание. Следом за ними и немцы, у которых за время нашего отсутствия на стартах появился Мелвин Имоуду.

Еще одно замечание по итогам ЧЕ — это возвращение Германии в число фаворитов. Пока еще европейского плавания, но и в Старом Свете немцы лет 30 как не были в числе медалистов. А тут дистанция 800 метров вольным стилем лучше всего покорилась Йоханнесу Либманну и Свену Шварцу, а среди женщин Изабель Гезе и Майя Вернер стали второй и третьей, уступив только легендарной итальянке Симоне Квадарелла. Как и на дистанции 1500 метров. В эстафете 4 по 200 вольным стилем у Германии бронза. В смешанной на 200 метров, как мы уже писали, серебро. И главное, чем шокировала Германия, это золото Либманна на 1500 метров вольным стилем с феноменальным рекордом мира — 14.26.79. После этого никаких сомнений в возвращении Германии в плавательную элиту не осталось.



Климент Колесников стал вторым на полтиннике на спине. Реальное время / realnoevremya.ru

Пришла радость нежданная

В стартовый день плавательной программы чемпионата Европы к россиянам пришла неожиданная радость. Начнем с победы Ильи Бородина на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Даже советское плавание на пике своего развития времен главного тренера Сергея Вайцеховского не доминировало в мужском комплексе.

Два великих воспитанника украинской школы плавания Сергей Фесенко и Александр Сидоренко нагребли в четыре руки золото и серебро. Сидоренко — на 200 метрах, и серебро с бронзой Фесенко на 400 метрах по итогам чемпионатов мира, последовательно уступая золото американцу, бразильцу, канадцу. Потом пришла эпоха венгра Тамаша Дарньи, в детстве получившего травму глаза, но в спортивной зрелости ничего кроме золота не видевшего. Ему пытался противостоять Вадим Ярощук, тоже, кстати, советский украинец.



Илья Бородин не стоит, как это принято говорить, на плечах предшественников, а идет, точнее, плывет по собственному пути. Увы, весьма тернистому. На Олимпиаде в Токио в 2021 году он не смог стартовать из-за положительного теста на ковид, в прошлый раз в Париж на Олимпиаду-2024 наших спортсменов не допустили. И вот долгожданная победа с опережением итальянца Альберто Раццетти и англичанина Макса Литчфилда.



В Париже Бородину хоть и косвенно, но повезло с самого начала, поскольку с домашнего старта снялся Леон Маршан. Не проигрывающий на этой дистанции суперчемпион в начале июня повредил приводящую мышцу бедра во время чемпионата Франции. В итоге на чемпионате Европы пьедестал почета полностью повторил тот же самый, который сформировался в 2020 году на чемпионате Европы в Будапеште. Не заявился и венгр Хуберт Кос, который решил взять свое в других дисциплинах. И в эстафете поучаствовал в отъеме золота у нашей сборной. Ситуация напомнила олимпийский Токио, когда Евгений Рылов был максимально хорош в эстафете 4х200 метров вольным стилем, косвенно помогая в завоевании серебра Александру Красных. При этом сил Рылова уже не хватило на комбинированную эстафету, где он много уступил на стартовом этапе итальянцу Раццетти, и мы проиграли им бронзу. Лишился ее и татарстанец Григорий Тарасевич, проплывший в полуфинальном заплыве.



Иван Кожакин (справа) стал вторым на 100-метровке брассом. Реальное время / realnoevremya.ru

Свежая кровь

Кстати, и по итогам нынешнего чемпионата у нас останется ощущение легкой досады. Смешанная эстафета 4 по 100 метров вольным стилем осталась без Андрея Минакова. В утренней части соревнований из россиян выступали Кукушкин и Роман Жидков. Днем ранее они приплыли с одинаковым временем в полуфинале, и Андрей мог бы претендовать на место в составе, тем более что сборная отобралась бы в финале при любых раскладах. Но сейчас в составе оказался Жидков, а в вечерней программе соревнований его партнеры по сборной завоевали золото.

Увы, если в отношении Бородина у нас прибыло, то у Кирилла Пригоды — убыло. Он был в шаге от медали на дистанции 200 метров брассом, уступив бронзу американцу Каспару Корбо, давно выступающему за сборную Голландии. Опередили звезд английский поляк Филипп Новацкий и австрийский серб Лука Младенович, еще два представителя свежей крови.

Практически непобедимый доселе Климент Колесников финишировал вторым на полтиннике на спине. Третьим — Павел Самусенко, почти как на чемпионате мира 2025 года. Только сейчас они пропустили впереди себя молодого чеха Мирослава Кнедлу. Колесников прокомментировал это так, что ничего не знал про чеха, и в этом также минус отсутствия наших пловцов на международных соревнованиях. В привычном состоянии вовлеченные в плавание люди знали бы про Кнедлу еще с юниорских времен, и тот же Колесников прослышал бы про него от коллег-юниоров, с кем соревновался или тренировался на сборах.

Чемпионки Европы Барбара Симанова из Чехии и бельгийка Рос Ваноттердейк, призеры Камила Ребелу из Португалии, грек Апостолос Сискос — это чемпионы и призеры Парижа из сборных, которые не входят в число сильнейших. Их представители успешно выступали на предыдущем чемпионате Европы в Белграде. Только вот есть нюанс, поскольку тот чемпионат проходил за два месяца до олимпийских стартов, то туда не приехала большая часть элитных пловцов. Выходить на пик формы было крайне сложно, и большинство делало ставку на Олимпиаду.



В итоге на первых ролях на ЧЕ-2024 были поляки и турки, датчанки и израильтянки, прежде всего, греки. Но сейчас из тех лауреатов чемпионата на ведущих ролях остались только Ваноттердейк, Ребелу и Симанова. В остальном же авангард европейского плавания составляют, как и ранее, Англия и Италия, Голландия и Франция, Венгрия и вернувшаяся на международные старты Россия. К счастью, и среди россиян были те, кто впервые поднялся на пьедестал почета. На 100-метровке брассом серебряную награду завоевал Иван Кожакин из Магадана, финишировав между двумя итальянцами: звездным Николо Мартиненги и малоизвестным Симоне Черазуоло.

Кирилл Пригода завоевал медаль только в комбинированной эстафете. Реальное время / realnoevremya.ru

Английский аналог Евгения Рылова

Как рассматривать победу Бородина с точки зрения перспектив чемпионата мира 2027 года и Олимпиады? Тут необходимо уточнить, что комплексное плавание — это такая вотчина венгерского плавания, и, помимо Дарьи и не менее великого Ласло Чеха, здесь можно вспомнить Веррасто-младшего и Бернека, которые, по видимому, закончили, а из нынешнего поколения Холло, Зомбори и Хуберта Коса. Ни одного венгра в нынешней заявке не было.

Любопытна личность англичанина Макса Литчфилда, который безуспешно конкурирует с Бородиным в те редкие моменты, когда он побеждает. Литчфилд — один из двух братьев пловцов: есть еще Джо. Их отец был профессиональным футболистом. Пусть и не самого высокого калибра, тем самым позволяя нам делать аналогии с нашей суперзвездой Евгением Рыловым и его менее известным отцом-футболистом Михаилом Рыловым.

Ориентация братьев Литчфилдов на плавание, по всей видимости, связана с тем, что в Британии крепко взялись за развитие водных дисциплин на момент, когда страна выиграла право на проведение домашней Олимпиады в Лондоне. Первые ласточки, или дельфины, что больше подходит под описание момента, не успели проявить себя в Лондоне-2012, но зато потом солировали на казанской Акватике-2015. Прыгуны в воду Том Дейли и Джек Ло, пловцы Джеймс Гай, Адам Пити, Данкан Скотт, вернули страну в число фаворитов, а братья Литчфилды были уже во второй волне. Как и Мэтт Ричардс, который успешно выступал на казанском чемпионате Европы среди юниоров 2019 года. Способность мобилизоваться перед домашними Олимпиадами ранее демонстрировали Япония перед Токио-1964, Америка перед Лос-Анджелесом-1984, Южная Корея перед Сеулом-1988, иными словами, это было спорадически. Сейчас мобилизация хозяев очевидна, без нее страны просто не берутся за организацию Олимпиад.

