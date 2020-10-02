Главврач Коммунарки объяснил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве начался из-за «обнимашек» и рукопожатий

В Москве заболеваемость COVID-19 растет из-за нарушения санитарных норм, в том числе из-за объятий и рукопожатий, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — заявил он «РИА Новости».

realnoevremya.ru

Кроме того, дети пошли в школу, у многих людей возобновилась работа не на удаленке, что также повлияло на сокращение социальной дистанции.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил предприятиям санкциями за нарушение требования, не отправить 30% сотрудников на удаленку.



За прошедшие сутки в Москве выявили 2 424 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии выросло до 295 025.

