Экс-гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов назначен главой РЭО

«Российский экологический оператор» получил нового руководителя

Фото: Динар Фатыхов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генерального директора АО «Росагролизинг» Павла Косова главой публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Срок полномочий нового руководителя РЭО — три года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее эту должность занимала Ирина Тарасова, освобожденная от поста по собственному желанию.

Павел Косов родился в 1976 году, окончил Финансовую академию при Правительстве РФ и имеет степень кандидата экономических наук. Он начинал карьеру в Национальном резервном банке, работал во «Внешэкономбанке», занимал руководящие посты в ВТБ и «Промсвязьбанке». С 2018 года возглавлял «Росагролизинг», а с 2024-го является президентом Объединенной лизинговой ассоциации.

До Тарасовой должность главы РЭО занимал Денис Буцаев, который недавно стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, его объявили в розыск.

Зульфат Шафигуллин