В Госдуме предложили дать отпуск родителям младшеклассников на период каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова направила главе Минтруда РФ Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о предоставлении отпуска одному из родителей учеников младших классов на период каникул, введенных из-за коронавируса.

По мнению Строковой, это позволит обезопасить ребенка в период каникул: «Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул».

Как сообщает RT, депутат также обратила внимание, что предоставление отпуска особо необходимо родителям-одиночкам.

Напомним, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, с рекомендацией директорам школ установить дополнительные каникулы с 5 по 11 октября.

В самой столице школьники уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом».

