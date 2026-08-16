Названы самые популярные профессии среди татарстанцев в 2026 году

Чаще всего резюме на специализированных сайтах выставляют менеджеры по продажам

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года в Татарстане больше всего резюме — 52,5 тыс. — разместили соискатели на позиции менеджеров по продажам и по работе с клиентами.

По данным hh.ru, в первую пятерку также вошли упаковщики (30,2 тыс.), администраторы (29,3 тыс.), водители (27,4 тыс.) и разнорабочие (24,2 тыс.). Замыкают десятку курьеры и почтальоны (13,3 тыс.).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Предпочтения татарстанцев меняются в зависимости от возраста. Подростки поколения «альфа» чаще ищут работу официантами (15%, или 141,9 тыс. резюме) и курьерами (8%, или 74,6 тыс.). Зумеры и миллениалы претендуют на места программистов (3%, или 225,4 тыс.) и дизайнеров (2%, или 172 тыс.).

Соискатели старше 41 года предпочитают вакансии бухгалтеров (4%, или 168,7 тыс.) и водителей (4%, или 147,5 тыс.).

В возрастной группе 31—40 лет наиболее популярны профессии руководителей проектов (3%, или 184 тыс. резюме) и менеджеров по закупкам (2%, или 82,7 тыс.). Среди кандидатов 60 лет и старше, помимо водителей, часто встречаются охранники (2%, или более 58 тыс. резюме).

Ранее специалисты сообщили о значительном росте интереса татарстанцев к удаленной работе.

Зульфат Шафигуллин