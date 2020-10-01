В Минэкономразвития не исключают возможного продления моратория на банкротство

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Замминистра экономического развития России Илья Торосов рассказал, что пока власти продлили мораторий на банкротство только на 3 месяца. Однако в будущем это срок может измениться.

«Пока мы полагаем (иначе бы продлили на полгода), что это завершающий плавный выход из моратория. Мы так прогнозируем, но дверь по продлению моратория мы не закрываем», — передает слова чиновника ТАСС.

Он добавил, что пока всплеска заявлений на реструктуризацию долгов не наблюдается. Правительство дает компаниям возможность в течение трех месяцев подать заявки и плавно выйти из кризисной ситуации.

Замминистра отметил, что мораторий будет действовать до 7 января 2021 года.

Напомним, что мораторий на банкротство был введен как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.