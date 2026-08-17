В Набережных Челнах назначили нового начальника управления соцзащиты
Пост заняла Райля Якупова
В Набережных Челнах новым начальником управления социальной защиты назначена Райля Якупова. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Наиль Магдеев.
По словам градоначальника, Якупова имеет большой стаж работы в данном направлении.
— Она с 2001 года работала и будет работать в системе социальной защиты республики. Четверть века! Начинала специалистом по социальной работе в центре компенсационных выплат, затем работала ведущим специалистом и замначальника управления соцзащиты. Человек известный в нашем городе. Желаем удачи, — заявил Магдеев, представляя Якупову в новой должности.
Ранее в Набережных Челнах сменили начальника управления физкультуры и спорта исполкома города, которым стал Илья Резников.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».