В Набережных Челнах назначили нового начальника управления соцзащиты

Пост заняла Райля Якупова

В Набережных Челнах новым начальником управления социальной защиты назначена Райля Якупова. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, Якупова имеет большой стаж работы в данном направлении.

— Она с 2001 года работала и будет работать в системе социальной защиты республики. Четверть века! Начинала специалистом по социальной работе в центре компенсационных выплат, затем работала ведущим специалистом и замначальника управления соцзащиты. Человек известный в нашем городе. Желаем удачи, — заявил Магдеев, представляя Якупову в новой должности.

Ранее в Набережных Челнах сменили начальника управления физкультуры и спорта исполкома города, которым стал Илья Резников.

Зульфат Шафигуллин