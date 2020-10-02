Татарстанские учителя рассказали о своем отношении к «дистанционке»

Учителя из Татарстана рассказали «Реальному времени» о своем отношении к дистанционному обучению в школах, которое вводилось весной в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Лучший учитель Татарстана — 2015» Евгения Родионова отметила, что есть темы, которые нужно объяснять вживую. Также «на удаленке» ничего не мешает ребенку списывать с ГДЗ, а учителю становится сложнее контролировать знания.



Учитель русского языка и литературы из Рыбной Слободы Галина Артамонова добавила, что находясь на «дистанционке» учащиеся начинают откладывать уроки на потом: «Есть, конечно, очень мотивированные дети, которые и вебинары смотрят, и занимаются, но таких единицы, а остальным на «дистанте» трудно».



realnoevremya.ru

Еще одним важным моментом Артамонова считает отсутствие на «дистанте» обратной связи учителя с учеником.



В Минобразования Татарстана «Реальному времени» рассказали, что, несмотря на переход «на удаленку» в последней четверти 2019—2020 учебного года, образовательные программы общего образования были реализованы в полном объеме, а результаты ЕГЭ ребят из Татарстана выше среднероссийских. Но «дистант» сказался на результатах почти по всем предметам естественно-математического цикла.

Подробнее о том, почему родители и учителя против «удаленки» в школах, — в материале интернет-газеты.

