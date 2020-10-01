Минздрав России внес изменения в рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России внес изменения во временные рекомендации по лечению COVID-19. Препарат «Фавипиравир» включен в перечень противовирусных препаратов, разрешенных к применению амбулаторно.

«В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении Минздрава России.

В ведомстве добавили, что нововведение связано с внесением изменений в регистрационные удостоверения препаратов «Фавипиравир», сообщает RT.

Ранее препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» («Фавипиравир») назвали революционной разработкой в борьбе с коронавирусом.

